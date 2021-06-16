Настя Приходько без макіяжу та фотошопу показала, як годує сина грудьми

Артистка привітала фанів з Днем природної краси.
Українська співачка Настя Приходько, яка раніше чесно зізналася, чи колола ботокс, привітала фанів з Днем природної краси.
З цієї нагоди у себе в Instagram знаменитість розмістила світлину, де постала без макіяжу. Світлина також не була оброблена фотошопом. На знімку втомлена Настя годує маленького сина грудьми.
"Слава Богу, що мода на штучність йде і ми повертаємося до своїх витоків! Сьогодні день природної жіночої краси! Зі Святом, мої красунечки. P.S. Фото без фільтрів і фотошопу", - зазначила артистка.
Приходько також зізналася, що вона не любить макіяж, однак професія зобов'язує мати певний вигляд на усіляких заходах.
"Я все життя любила ходити без косметики! Але, професія зобов'язує лиск, шик і блиск! Як добре, що є соціальні мережі і я можу дозволити собі бути різною, але, найголовніше, не соромлячись показувати себе такою, яка я є у звичайному житті", - зауважила Приходько.
Нагадаємо, декілька тижнів тому Анастасія Приходько в оточенні трьох своїх дітей записала кумедне відео. Артистка привітала усіх з Днем захисту дітей.