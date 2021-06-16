Настя Приходько без макіяжу та фотошопу показала, як годує сина грудьми

Артистка привітала фанів з Днем природної краси.

Українська співачка Настя Приходько, яка раніше чесно зізналася, чи колола ботокс, привітала фанів з Днем природної краси.

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З цієї нагоди у себе в Instagram знаменитість розмістила світлину, де постала без макіяжу. Світлина також не була оброблена фотошопом. На знімку втомлена Настя годує маленького сина грудьми.

"Слава Богу, що мода на штучність йде і ми повертаємося до своїх витоків! Сьогодні день природної жіночої краси! Зі Святом, мої красунечки. P.S. Фото без фільтрів і фотошопу", - зазначила артистка.

instagram.com/prykhodko_official

Приходько також зізналася, що вона не любить макіяж, однак професія зобов'язує мати певний вигляд на усіляких заходах.

"Я все життя любила ходити без косметики! Але, професія зобов'язує лиск, шик і блиск! Як добре, що є соціальні мережі і я можу дозволити собі бути різною, але, найголовніше, не соромлячись показувати себе такою, яка я є у звичайному житті", - зауважила Приходько.

Нагадаємо, декілька тижнів тому Анастасія Приходько в оточенні трьох своїх дітей записала кумедне відео. Артистка привітала усіх з Днем захисту дітей.

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