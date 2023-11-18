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Настя Приходько чесно зізналась, чому її чоловік не воює на фронті

Автор
Валерія СулимаВалерія Сулима
Дата публікації
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Настя Приходько чесно зізналась, чому її чоловік не воює на фронті

Анастасія Приходько / Фото: instagram.com/prykhodko_official

Також виконавиця відповіла, чи планує емігрувати з України.

Українська артистка Настя Приходько відповіла, чому її чоловік Олександр не воює на фронті та що вона робитиме, якщо він все ж таки отримає повістку.

Виконавиця в інтерв'ю для YouTube-проєкту ТСН.ua "Наодинці" поділилася, що поки що її коханому за законом не можуть вручити повістку. Річ у тім, що він – багатодітний батько, тож його не можуть призвати на службу. Однак Настя не виключає того, що в українському законодавстві може щось змінитися.

"Він багатодітний батько. Зараз, як є, ми в рамках закону. Ми залишаємося тут. Що буде потім, я не знаю. Ми нікуди не їдемо. Якщо буде такий закон, я, мабуть, тоді зможу відповісти. Поки що я не знаю", - прокоментувала Приходько.

Настя Приходько з чоловіком / © instagram.com/prykhodko_official
Настя Приходько з чоловіком / Фото: instagram.com/prykhodko_official

Також артистка відверто зізналась, що її сім'я не збирається виїжджати з України, хоча вони можуть це зробити. Співачка говорить, що може хіба що вивезти дітей за кордон, аби донька та сини почувалися в безпеці. Однак Настя вірить в ЗСУ та сподівається, що Україна якнайшвидше переможе у війні з Росією.

"Зараз емігрувати? Куди, навіщо? Приїхати туди, щоб потім тобі показали своє місце і сказали, що ти тут не свій. Тут я на своїй землі. Я хочу залишитися на своїй землі. Я не хочу на чужину. Я не хочу, щоб там ображали моїх дітей. Продати все, поїхати за кордон, почати будувати своє життя заради чого? Я не покину Україну, як би не було тяжко. Я можу дітей вивезти, я це можу зробити, щоб зберегти їм життя, бо для кожної мами найголовніше – це діти. Я хочу, щоб ми залишилися, щоб наші хлопці якомога швидше досягли перемоги, я вірю в нашого президента, я вірю в наших людей, я вірю в ЗСУ. Окрім України в мене нічого немає, я хочу бути тут", - додала співачка.

Настя Приходько з чоловіком / © instagram.com/prykhodko_official
Настя Приходько з чоловіком / Фото: instagram.com/prykhodko_official

Зазначимо, Настя Приходько та Олександр одружилися 2013 року. Пара має двох спільних синів – 8-річного Гордія та 2-річного Луку. Також чоловік співачки удочерив її доньку від попереднього шлюбу – 13-річну Нану.

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Дата публікації
Перегляди
368
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