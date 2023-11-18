Настя Приходько чесно зізналась, чому її чоловік не воює на фронті

Українська артистка Настя Приходько відповіла, чому її чоловік Олександр не воює на фронті та що вона робитиме, якщо він все ж таки отримає повістку.

Виконавиця в інтерв'ю для YouTube-проєкту ТСН.ua "Наодинці" поділилася, що поки що її коханому за законом не можуть вручити повістку. Річ у тім, що він – багатодітний батько, тож його не можуть призвати на службу. Однак Настя не виключає того, що в українському законодавстві може щось змінитися.

"Він багатодітний батько. Зараз, як є, ми в рамках закону. Ми залишаємося тут. Що буде потім, я не знаю. Ми нікуди не їдемо. Якщо буде такий закон, я, мабуть, тоді зможу відповісти. Поки що я не знаю", - прокоментувала Приходько.

Настя Приходько з чоловіком / Фото: instagram.com/prykhodko_official

Також артистка відверто зізналась, що її сім'я не збирається виїжджати з України, хоча вони можуть це зробити. Співачка говорить, що може хіба що вивезти дітей за кордон, аби донька та сини почувалися в безпеці. Однак Настя вірить в ЗСУ та сподівається, що Україна якнайшвидше переможе у війні з Росією.

"Зараз емігрувати? Куди, навіщо? Приїхати туди, щоб потім тобі показали своє місце і сказали, що ти тут не свій. Тут я на своїй землі. Я хочу залишитися на своїй землі. Я не хочу на чужину. Я не хочу, щоб там ображали моїх дітей. Продати все, поїхати за кордон, почати будувати своє життя заради чого? Я не покину Україну, як би не було тяжко. Я можу дітей вивезти, я це можу зробити, щоб зберегти їм життя, бо для кожної мами найголовніше – це діти. Я хочу, щоб ми залишилися, щоб наші хлопці якомога швидше досягли перемоги, я вірю в нашого президента, я вірю в наших людей, я вірю в ЗСУ. Окрім України в мене нічого немає, я хочу бути тут", - додала співачка.

Настя Приходько з чоловіком / Фото: instagram.com/prykhodko_official

Зазначимо, Настя Приходько та Олександр одружилися 2013 року. Пара має двох спільних синів – 8-річного Гордія та 2-річного Луку. Також чоловік співачки удочерив її доньку від попереднього шлюбу – 13-річну Нану.

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