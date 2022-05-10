Настя Приходько гнівно відреагувала на виступ Повалій на Дні перемоги в РФ з українською піснею

Настя Приходько гнівно відреагувала на виступ Повалій на Дні перемоги в РФ з українською піснею

Українська артистка Настя Приходько не змогла спокійно спостерігати за тим, як співачка Таїсія Повалій виступає в РФ у той час, коли росіяни вбивають українців.

Приходько вважає, що Повалій варто негайно позбавити звання "Народної артистки України", адже вона не гідна його мати. Ба більше, українська співачка цього добивається вже вісім років.

Про це вона написала на своїй сторінці в Facebook.

"Я не зламалася за 8 років боротьби тут проти цієї нечесті. Боролося проти українських зрадників, коли майже не відчувала підтримки, боролося проти русні та їхніх нападків з усіх сторін! І про цю гниль казала вісім років – забрати, бл*дь, звання, забрати право виступати на території України!" - висловилася виконавиця.

Разом з тим, Приходько вважає, що варто негайно позбавити усіх звань й інших українських знаменитостей, які поводяться так, ніби війни в Україні немає, а Росія не вбиває мирних мешканців.

"Під час війни співати в Кремлі українських пісень в той час, коли гинуть українці, це вже за межею добра та зла… Від Тодоренко до Повалій, від Лободи до Йолки, і так далі - лишити всіх звань та заборонити виступи у публічних просторах! Назавжди", - підсумувала Приходько.

Нагадаємо, виступ Таїсії Повалій на Дні перемоги в РФ засудили й інші знаменитості. Вони гнівно відреагували на це у своїх фотоблогах.

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