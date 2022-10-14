Настя Приходько натякнула, що Костянтин Меладзе її домагався: "Це дуже брудна історія"

Українська співачка Настя Приходько дуже неохоче пригадує період співпраці з композитором та продюсером Костянтином Меладзе.

Колись виконавиця зізналася, що між нею та продюсером сталася одна жахлива ситуація, втім, яка саме – тоді артистка не сказала. Мовляв, почнуть говорити, що це скандал і хайп напередодні виходу пісні. Втім, і зараз Приходько не хоче вдаватися в подробиці своїх взаємин з продюсером.

Костянтин Меладзе / Фото: facebook.com/meladzepage

У інтерв'ю Rostyslove Production Настя зізналася, що розповість все у похилому віці, а зараз вкотре підкреслила, що історія дуже брудна. "Через багато років люди не зможуть мене звинуватити і зрозуміють наскільки важко та боляче мені було", - зазначила Настя.

"Я буду її розповідати, коли буду в похилому віці, бо та історія… Я не боюсь її розповідати, вона просто дуже брудна. Буде бруднішою за історію Олі Полякової та Ані Лорак. Це така в мене психологічна травма, напевно, на все життя залишається і вона мені дуже болить", - зізналася співачка.

Костянтин Меладзе та Настя Приходько / Фото: instagram.com/prykhodko_official

Приходько поділилася, що після співпраці з Меладзе у неї почалися панічні атаки та страх людей. Знаменитості навіть довелося звертатися до психологів:

"Я дуже багато працювала з психологами, але через ту історію, яка відбулася, у мене почалися панічні атаки, страх людей і я це порівнюю якраз отой період від початку роботи з Костянтином Меладзе і до тієї історії, яка відбулася з ним потім. Мені здається, якщо я розповім цю історію, то люди почнуть мене жаліти і бачити в мені людину, яка чи жаліється, чи вона слабка. Може потім, коли я розповім, люди скажуть, чому ти не розповіла раніше, бо нас таких багато…" – сказала Приходько.

Настя Приходько / Фото: instagram.com/prykhodko_official

Зазначимо, що коли Насті Приходько було 16 років, вона взяла участь у кастингу до "ВІА Гри". Кастинг вона не пройшла, але невдовзі стала переможницею російської "Фабрики зірок-7", якою завідував продюсер тріо Костянтин Меладзе. З ним же Приходько їздила на "Євробачення-2009" від Росії, де співала українською пісню "Мамо". Тоді артистка посіла 11 місце. Згодом й співпраця Приходько та Меладзе припинилася. Чому саме розсварилися співачка та продюсер невідомо й досі. Російські ЗМІ навіть приписували їм роман. Сама ж Приходько з болем а образою згадує період співпраці з Меладзе.

Нагадаємо, що скандал навколо Костянтина Меладзе почався тоді, коли Ані Лорак розповіла, що свого часу продюсер пропонував їй допомогти з кар'єрою та натомість просив від Ані певну плату. Пропозиція лежала в особистій площині. Втім, після того, як виконавиця не погодилася на умови співпраці, продюсер заборонив всім своїм знайомим спілкуватися з нею.

Згодом заговорила й співачка Оля Полякова. Вона записала відеозвернення, де повідомила, що вірить Ані, адже і сама отримувала пікантну пропозицію від Меладзе.

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