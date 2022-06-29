Настя Приходько назвала Потапа г*вном і пригадала, як він її образив через патріотизм

Настя Приходько назвала Потапа г*вном і пригадала, як він її образив через патріотизм

Між відомою співачкою Анастасією Приходько та репером та продюсером Потапом назріває скандал.

Виконавиця опублікувала у своєму Facebook публікацію, в якій йшлося про те, що Потап і Настя відмовилися від виступів у Росії.

Приходько доволі емоційно прокоментувала цей допис. Співачка зазначила, що Потап "рідкісне г*вно".

"Рідкісне г*вно, а не людина. Г*вно і крапка", - написала Настя.

У коментарях під дописом шанувальники були шоковані, чому ж Приходько такої думки про Потапа. Настя пояснила свою позицію.

Співачка написала, що репер критикував її за патріотизм. За її словами, Потап налаштовував колег проти неї та негарно висловлювався про її дії проти РФ.

Фото: скріншот із соцмереж

"Він як людина повне г*вно! Зараз він говорить моїми словами 2014 року, а коли ми з ним перетнулися у Палаці України, він мене образив… За що був посланий на х*й… Тоді він бігав і налаштовував усіх проти мене і дуже негарно відгукувався у колах, за мої дії проти Росії, і я про це знаю…", - заявила Приходько.

Разом з тим, вона зазначила, що зараз не вірить його словам, адже вважає його "лицеміром".

"А зараз намагаєшся бути патріотом, забувши про те, як у Кремлі знімав штани! Г*вно? Г*вно… Мені бридко читати ці висери лицемірної людини! Я йому не вірю і пробачати за жалюгідні букви не буду!" – додала Приходько.

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