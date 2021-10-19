Настя Приходько показала рідкісні фото з чоловіком та зізналася йому у коханні

Артистка дуже щаслива в особистому житті.

Українська співачка Анастасія Приходько потішила прихильників рідкісними кадрами свого чоловіка Олександра.

Як відомо, обранець артистки не публічна людина і не дуже воліє стати світським левом. Тож поява коханого виконавиці у неї в Instagram – велика рідкість.

У фотоблогу Анастасія розмістила декілька кадрів, на яких її коханий стоїть позаду неї та ніжно обіймає. Усміхнена Приходько зображена у білосніжному пальті, прикрашеним штучним хутром і п'є каву. Світлини були зроблені у Києві, на Хрещатику.

Настя Приходько з чоловіком / instagram.com/prykhodko_official

"Моя опора, мій ангел-охоронець! Завжди і у всьому моя підтримка. У всіх моїх ідеях фікс, коли я з палаючими очима бігу "поперед батька самі знаєте куди", я знаю, що коли я обернуся, ти завжди будеш бігти зі мною зі словами "що цього разу"? Але, будеш поруч! Кохаю тебе, Сашо! І ці рідкісні фото, зроблені нишком на телефон, де тебе майже не видно, все одно мені дуже подобаються", - підписала фото Настя.

Настя Приходько з чоловіком / instagram.com/prykhodko_official

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