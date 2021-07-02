Настя Приходько про нестерпні пологи в 22: "Мама підписала відмову від знеболення"

Артистка пригадала, як важко їй далася перша вагітність.

Українська співачка Настя Приходько, яка у квітні втретє стала мамою, піддалася ностальгії.

Так, на сторінці в Instagram артистка поділилася ексклюзивними архівними кадрами, де зображена 22-річною зі своїм первістком, донькою Наною, якій зараз вже 11 років. Згадала Приходько й свої важкі пологи.

instagram.com/prykhodko_official

"Мені було 22, коли я готувалася зустріти свою Нану. Я ще не зовсім розуміла, що має статися… І в останні дні я вже просто знемагала. Я думаю, це відчуття знайоме кожній мамі: "аби народити". Просто я не знала ще тоді, що на мене чекає 12 годин пекельного болю, від якого я знепритомнію в буквальному сенсі. Це зараз всіх вчать дихальної техніки, прийняття, розслаблення і все в цьому роді, хоча, не можу сказати, що це рятує. А тоді цього не було. Моя мама, замість мене, підписала відмову на всі види знеболення, в тому числі і епідуралку, мотивуючи тим, що "я повинна зрозуміти, що таке пологи і тоді дитина буде для мене важливою і я усвідомлю її", - поділилася артистка.

instagram.com/prykhodko_official

Разом з тим Приходько зазначила, що любов до дитини не можна прирівнювати до кількості болю або випробувань для жінки. Також співачка зауважила, що у неї любов до дитини з'явилася, щойно маленьку Нану поклали їй на живіт.

"Я побачила її і зрозуміла, що заради неї, я готова була б ще не раз пройти такий біль!" – зауважила знаменитість.

instagram.com/prykhodko_official

Нагадаємо, що Анастасія Приходько народила доньку Нану 4 квітня 2010 року від абхазького бізнесмена Нурі Кухілави. 2013 року пара розійшлася. Того ж року Приходько вдруге вийшла заміж, її обранцем став чоловік на ім'я Олександр. З ним Анастасія навчалася в одній школі. Коханому співачка подарувала двох дітей – 2015-го – сина Гордія, 2021-го – сина Луку.

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