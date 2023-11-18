Виконавиця Анастасія Приходько прокоментувала суди з п'ятим президентом України Петром Порошенком.

Конфлікт між ними виник 2018 року. Співачка була обурена, що політик обманом використав її у своїй передвиборчій агітації. Приходько в інтерв'ю для YouTube-проєкту ТСН.ua "Наодинці" зазначила, що подала на Порошенка до суду, аби відстояти свої права.

"Я просто відстоювала свої права людини. Ці події почалися після того, як він незаконно використав мене у своїй передвиборчій агітації, навіть не спитавши мого дозволу. Я поперла судом, бо треба відстоювати себе. Мені було складно. Я розуміла, що до виборів мені будуть постійно переносити суди. Я розуміла, що це судова система. Тут було діло принципове", - прокоментувала співачка.

Петро Порошенко / Фото: commons.wikimedia.org

Артистка говорить, що поплатилася за свій вчинок тим, що їй та її чоловікові анулювали американські візи. Приходько не пояснили причини такого рішення. Візи співачка не може відновити.

"У мене та мого чоловіка забрали візи до Америки. Мене зняли вагітною з рейсу. Мені нічого не пояснили, навіть не дали листа пояснення, чому так все відбулося. Я навіть не розумію, з яких причин мені анулювали візу. Мені сказали, що ця інформація є конфіденційною. На жаль, я не можу відновити свою американську візу і не можу поїхати туди на гастролі", - розповіла артистка.

Анастасія Приходько / Фото: instagram.com/prykhodko_official

Анастасію Приходько неабияк обурює, що вона не може поїхати до США. За її словами, у неї є чимало запитів на благодійні концерти. Коли знаменитість востаннє їздила до США, то зібрала там 50 тисяч доларів, які віддала на благодійність.

"На мене у США дуже багато людей чекають, які мене запрошували і казали, що ми можемо зробити більш потужний тур містами Америки і зібрати більше грошей. За минулий тур ми віддали 50 тисяч доларів, це 2015 рік. Ми тоді все передали. Я розумію, що я зараз могла б набагато більше зробити. Але амбіції Петра Олексійовича, напевно, пішли не на користь нашої держави, а на свої якісь певні інтереси", - додала співачка.

Анастасія Приходько / Фото: instagram.com/prykhodko_official

Нагадаємо, конфлікт між Настею Приходько та Петром Порошенком виник 2018 року. Як говорила артистка, тоді п'ятий президент України обманом зняв її у передвиборчому ролику. Співачка подала до суду на політика та виграла справу. Тоді Порошенко мав виплатити Приходько 260 тисяч гривень.

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