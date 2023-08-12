Настя Приходько пройшлася по артистах, які виступили на фестивалі Вайкуле: "Там сиділа російська челядь"

Артистка озвучила свою позицію і пояснила, чому б ніколи не прийняла запрошення на такого роду захід.

Співачка Настя Приходько розкритикувала фестиваль Лайми Вайкуле Laima RendezVous, який артистка проводила у Юрмалі на підтримку України.

В інтерв'ю Аліні Доротюк Приходько зізналася, що ніколи б в житті не погодилася взяти участь у такому заході і пояснила чому. Також виконавиця зазначила, що Вайкуле запросила тих українських співаків, які свого часу виступали в рф:

"Alekseev Білорусь представляв, Полякова з Кіркоровим цілувалася, з Басковим концерти вела. Макс Барських. Чому на цьому концерті не було "Вітер підіймав у небо дим. Вічна пам'ять тим, хто загинув молодим" (співак SUROV – прим. ред.)? Чому немає "Орка тіло ляже в ґрунт, допоможе ЗСУ"? Бо там вся ця російська челядь сиділа. Всі ці, хто прийшли, це хто? Це ж росіяни. Це все росіяни сиділи в залі", – озвучила свою думку Приходько.

Анастасія Приходько / Фото: instagram.com/prykhodko_official

Артистка додала, що ніколи б в житті не стала виступати перед росіянами, навіть якщо вони "хороші руські":

"Мені Лайма Вайкуле, не Вайкуле. Макаревич, не Макаревич. Мені вже все одно хто ви. Ви теж поговорили, поговорили та й забулися і нічого не зробили для того, щоб в росії щось змінити. Виступати перед руснею – в жодному разі", - рішуче заявила Приходько.

Нагадаємо, що у липні цього року латвійська співачка Лайма Вайкуле у Юрмалі провела свій фестиваль Laima RendezVous на підтримку України. Захід був благодійним, вилучені гроші направлять на допомогу українським дітям. Вайкуле запросила виступити українських артистів Олю Полякову, ALEKSEEV, Макса Барських та Вєрку Сердючку. Також на Laima RendezVous заспівав лідер російського рок-гурту "Машина времени" Андрій Макаревич, а в залі сиділа Алла Пугачова з чоловіком Максимом Галкіним. Всі ці російські артисти підтримали Україну і виїхали з рф.

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