Настя Приходько рознесла Фаріон і Бенюка, які засудили російськомовних українців

Співачка переконана, що мовне питання не на часі.
Українська співачка Анастасія Приходько висловила свою думку стосовно мовного скандалу з Іриною Фаріон, яку підтримав український актор Богдан Бенюк.
Так, позицію мовознавиці Настя вважає ганебною. Артистка розповіла, що для неї мовне питання це "відкрита рана, в яку кожен починає штрикати пальцями". На думку Приходько, у нашій країні зараз є важливіші справи.
"Мені здається, якщо ти хочеш привернути до себе увагу ти повинен підійняти мовне питання. Ці сварки зараз не на часі. Нам треба країну втримати, хлопців зберегти, а вони починають зі своїм мовним питанням", – заявила артистка в інтерв'ю Славі Дьоміну.
До того ж зірка наголосила, що цей скандал спонукає бійців робити наперекір. Мовляв, захисникам і захисницям тепер не захочеться переходити на українську мову в знак протесту. У розпалюванні ще більшої ненависті Настя й звинуватила Фаріон з Бенюком.
"Вона зробила іншу річ. Люди принципово потім стали говорити російською. І вони не хотіли переходити на українську завдяки таким, як Ірина Фаріон. І ми всі бачили у TikTok, коли кажуть: "А, якщо я не захищаю, то відкрийте кордон, я російськомовний, я поїду". От що робить Ірина Фаріон. Вона несе грішне разом з Богданом Бенюком", – додала Приходько.
Засудивши позицію Фаріон, співачка порадила мовознавиці перекинути свою увагу на хатні справи та не "розколювати суспільство".
Зазначимо, нещодавно Мережу сколихнула гучна заява Ірини Фаріон. Докторка філологічних наук звинуватила військових, зокрема бійців "Азову" у тому, що вони спілкуються російською мовою. Вона заявила, що "не може назвати" їх українцями. Таку незрозумілу позицію нещодавно підтримав відомий український актор театру і кіно Богдан Бенюк, зазначивши, що Фаріон каже "правильну річ".
Нагадаємо, нещодавно українська співачка Анастасія Приходько під час повномасштабної війни взялася рекламувати компанію, яка не вийшла з ринку РФ. Співачка чесно зізналася, чому стала з ними співпрацювати.
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