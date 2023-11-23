Настя Приходько рознесла Фаріон і Бенюка, які засудили російськомовних українців

Українська співачка Анастасія Приходько висловила свою думку стосовно мовного скандалу з Іриною Фаріон, яку підтримав український актор Богдан Бенюк.

Так, позицію мовознавиці Настя вважає ганебною. Артистка розповіла, що для неї мовне питання це "відкрита рана, в яку кожен починає штрикати пальцями". На думку Приходько, у нашій країні зараз є важливіші справи.

"Мені здається, якщо ти хочеш привернути до себе увагу ти повинен підійняти мовне питання. Ці сварки зараз не на часі. Нам треба країну втримати, хлопців зберегти, а вони починають зі своїм мовним питанням", – заявила артистка в інтерв'ю Славі Дьоміну.

Анастасія Приходько / Фото: instagram.com/prykhodko_official

До того ж зірка наголосила, що цей скандал спонукає бійців робити наперекір. Мовляв, захисникам і захисницям тепер не захочеться переходити на українську мову в знак протесту. У розпалюванні ще більшої ненависті Настя й звинуватила Фаріон з Бенюком.

"Вона зробила іншу річ. Люди принципово потім стали говорити російською. І вони не хотіли переходити на українську завдяки таким, як Ірина Фаріон. І ми всі бачили у TikTok, коли кажуть: "А, якщо я не захищаю, то відкрийте кордон, я російськомовний, я поїду". От що робить Ірина Фаріон. Вона несе грішне разом з Богданом Бенюком", – додала Приходько.

Засудивши позицію Фаріон, співачка порадила мовознавиці перекинути свою увагу на хатні справи та не "розколювати суспільство".

Анастасія Приходько / Фото: instagram.com/prykhodko_official

Зазначимо, нещодавно Мережу сколихнула гучна заява Ірини Фаріон. Докторка філологічних наук звинуватила військових, зокрема бійців "Азову" у тому, що вони спілкуються російською мовою. Вона заявила, що "не може назвати" їх українцями. Таку незрозумілу позицію нещодавно підтримав відомий український актор театру і кіно Богдан Бенюк, зазначивши, що Фаріон каже "правильну річ".

Нагадаємо, нещодавно українська співачка Анастасія Приходько під час повномасштабної війни взялася рекламувати компанію, яка не вийшла з ринку РФ. Співачка чесно зізналася, чому стала з ними співпрацювати.

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