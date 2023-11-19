Настя Приходько розповіла, чому хейтить Потапа і який його вчинок її образив: "Принизив всю країну"

Співачка Анастасія Приходько розповіла, чому постійно критикує поведінку Потапа та який вчинок репера її найбільше образив.

Як зізналась артистка в інтерв'ю для YouTube-проєкту ТСН.ua "Наодинці", їхній конфлікт почався далекого 2011 року. За словами виконавиці, винний в їхніх непорозуміннях саме Потап, адже він некоректно поводився в її бік. Подробиці знаменитість не стала розповідати, адже все ще сподівається, що репер набереться мужності та у всьому зізнається.

"Ця історія тягнеться вже дуже давно, просто у Потапа не вистачає сил розповісти, з чого це все почалося. Почалося це далекого 2011 року в Криму, ми виступали на одному святі. Я перша ніколи нікого не чіпаю. Якщо Потап знайде в собі сили і мужність розповісти, як він поводився неодноразово в мій бік, тоді я буду говорити про те, що відбулося. Але я даю йому можливість, щоб він, як чоловік, сказав, що відбувається", - зазначила Приходько.

Настя Приходько і Потап

Співачка говорить, їхній конфлікт набрав обертів вже під час війни з Росією. Виконавицю неодноразово шокувала поведінка Потапа. Найбільше знаменитість обурило, коли після початку російського вторгнення на схід України, продюсер поїхав до Росії та знімав там штани зі словами вдячності за можливість виступати. На думку Насті, Потап тоді принизив всю Україну.

"Потім вже почалися історії, які почалися під час війни. Для мене було найжахливіше, коли він зняв штани у Кремлі і сказав: "Дякую, що ви нас приймаєте". Я вважаю, що він просто принизив всю країну таким чином. Для мене це дуже образливий вчинок, бо я їм не дякувала тоді. У нас почалася війна, у нас Дебальцеве, Іловайськ, Донецький аеропорт, і тут ти приїжджаєш знімаєш штани. Це були неодноразові його поїздки туди, зустрічі з росіянами", - розповіла артистка.

Анастасія Приходько і Потап

Анастасія Приходько переконана, що поведінка Потапа під час повномасштабної війни є неприпустимою, адже він творить дивні речі та випускає некоректні пісні. На думку співачки, час репера вже минув.

"Те, що він зараз робить, каже, випускає…Я вважаю, що це просто ганьба нашої країни. Я не вважаю, що такий артист має їхати за кордон, популяризувати Україну...Не буду його принижувати, але зараз він не на часі", - додала артистка.

Зазначимо, Настя Приходько та Потап ворогують вже тривалий час. Що саме стало причиною конфлікту – невідомо. Ані Приходько, ані Потап не вдаються в деталі. Співачка говорить, що непорозуміння між ними виникли 2011 року, а після 2014 їхня ворожнеча посилилася.

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