Настя Приходько розповіла, як політик надсилав їй свої оголені фото: "Господи, фу"

Настя Приходько розповіла, як політик надсилав їй свої оголені фото: "Господи, фу"

Артистка після цього видаляє запити від юзерів.

Відома співачка Анастасія Приходько розповіла, що чоловіки інколи надсилають їй відверті фото в особисті повідомлення.

Зокрема, інтимні світлини їй кидав в Instagram український політик. Про це вона повідомила у програмі "Зірковий шлях".

"Боже, це жах. Я не говоритиму, він ще й з однієї партії відомої. І він примудрився на тлі прапорів зробити фото", – поділилася виконавиця.

Після цього випадку артистка видаляє запити від юзерів в особисті повідомлення і майже не читає, що їй пишуть в директі.

"Я просто всі ці запити відправляю у спам. Не пишіть мені ніхто, тому що це був лише один мій раз, коли я зайшла подивитися. І після цього я не хочу туди заходити. Господи, фу! Як згадаю, воно у мене тепер перед очима", – розповіла вона.

А от найбільше зірка полюбляє спілкуватися в Instagram з колегою Олею Поляковою. Настя зізналася, що обожнює співачку та вважає її королевою шоубізу і прекрасною жінкою.

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