Настя Приходько у білизні пригадала, як вагітною ридаючи у ванні склала заповіт

Артистка мала дуже багато страхів.

Українська співачка Настя Приходько, яка днями зізналася, чи робила пластику обличчя, розповіла фанам про свої страхи під час третьої вагітності.

Виконавиця чесно зізналася, що одного разу її настільки морально накрило, що вона, перебуваючи на 5-му місяці закрилася у ванні та гірко плакала. Тоді Приходько навіть склала заповіт, про який не сказала навіть чоловіку.

"Пам'ятаю, як я ридала на 5-му місяці вагітності, зачинившись у ванній. В той день я склала заповіт, про який нікому не сказала, навіть чоловікові. Просто залишила нотаріусу його номер і сказала: "Якщо я помру, ви знаєте, що робити". А в голові крутилося постійно одне і те ж: мені 33, у мене треті пологи, а раптом у мене не вийде, а раптом щось піде не так, а якщо у мене не вистачить сил... І я залишу двох дітей без мами ... мені було дуже страшно. Цей страх мене переслідував з моменту, як я дізналася про вагітність", - відверто поділилася Приходько.

instagram.com/prykhodko_official

Співачка переймалася через те, що навколо багато людей помирає через коронавірус, вона тільки-но морально відновилася після політичної історії, а її кар'єра співачки була на стопі, а починати щось з малюком на руках непросто.

"Страх посилив мою мамську гіперопіку і я перестала бачитися з людьми, приховуючи свій стан від всіх. У той день, закрившись від старших дітей, я плакала і благала Бога про те, щоб він уберіг нас і зберіг нашу сім'ю здоровою. І в цей момент я почула заповітні перші поштовхи малюка. Мені здалося це справжнім провидінням. Ні, мій страх нікуди не пішов аж до пологів. Пологи були складні, так само, як і найперші, мені було пекельно боляче і страшно, я плакала, лаялась і слала всіх куди подалі. Але, тепер у мене є мій син мій Лука! Мені його в житті дуже не вистачало!" – зізналася Приходько.

instagram.com/prykhodko_official

Нагадаємо, днями Настя Приходько у топі з плямою показала, як годує сина. Артистка порушила тему подвійних стандартів щодо жіночої краси.

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