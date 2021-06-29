Настя Приходько у купальнику влаштувала фотосет у басейні та засвітила соски

Настя Приходько у купальнику влаштувала фотосет у басейні та засвітила соски

Артистка вперше після третіх пологів показалася у пляжному вбранні.

Українська співачка Настя Приходько, яка нещодавно без косметики показалася з тримісячним сином на руках, продовжує демонструвати свою природню красу.

Так, цього разу виконавиця наважилася на фотосесію у басейні, заради якої вперше після третіх пологів одягнула купальник. Знімання відбувалися у дворі будинку артистки, де вона мешкає з дітьми та чоловіком. Задля фотосету Приходько одягнула купальник білосніжного кольору, який підкреслив справжню фігуру Насті.

instagram.com/prykhodko_official

instagram.com/prykhodko_official

instagram.com/prykhodko_official

Поки що співачка показала бекстейдж знімань, та невдовзі пообіцяла поділитися знімками з фотосесії.

instagram.com/prykhodko_official

instagram.com/prykhodko_official

Нагадаємо, не так давно Настя Приходько без макіяжу та фотошопу показала, як годує сина грудьми. Артистка привітала фанів з Днем природної краси.

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