Настя Приходько відверто зізналася, чи домагався її Костянтин Меладзе

Співачка також розповіла, чи обговорювала вона цю історію з чоловіком.

Українська співачка Настя Приходько раніше натякала, що продюсер та композитор Костянтин Меладзе домагався її. Утім, жодних подробиць виконавиця не розповідала.

У програмі ЖВЛ Настя відверто розповіла, чи дійсно Меладзе її домагався.

"Одразу скажу, не домагався мене Костянтин Меладзе", - поділилася виконавиця.

Зірка наголосила, що поки не хоче розповідати цю шокувальну історію, яка трапилася між нею та продюсером.

Настя Приходько і Костянтин Меладзе / Фото: instagram.com/prykhodko_official

"Не можу я розповісти цю історію зараз. Я дуже не люблю, коли мене жаліють. Я знаю, що якщо почну про це говорити, ця тема дуже підніметься, а я не хочу цього. Я не готова знову так турбувати свою душу, бо це ж відбулося неодноразово. Це тривало цілий рік - від 2009 до 2010 року. Щоб не збрехати, вилазила я з цієї історії, напевно, років п'ять. Я от зараз кажу, а у мене всередині починає смикати", - зазначила Настя.

Журналістка запитала у співачки, чи це стосувалося морального насилля. Приходько ж зазначила, що це ще гірше.

"Трішки гірше. Я не буду нічого коментувати, тому що розповісти цю історію - це як відкрити скриню Пандори", - додала Настя.

Виконавиця зізналася, що повністю всю історію вона розповіла лише психологу та своєму чоловіку.

"Я йому ще на початку, коли ми почали спілкуватися, розповіла. Це такий біль був. Я розумію, звідки у мене панічні атаки. Звідти у мене це все. Звідти воно", - поділилася Настя.

Нагадаємо, Настя Приходько раніше розповідала, що між нею та Костянтином Меладзе трапилася одна жахлива ситуація і надто брудна.

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