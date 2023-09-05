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Настя Приходько захопила рідкісним фото з чоловіком та показала, як 10-річчя шлюбу святкувала

Автор
Валерія СулимаВалерія Сулима
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Настя Приходько захопила рідкісним фото з чоловіком та показала, як 10-річчя шлюбу святкувала

Анастасія Приходько / Фото: instagram.com/prykhodko_official

Виконавиця влаштувала оригінальне святкування у стилі 90-х.

Українська співачка Настя Приходько 4 вересня святкувала 10 річницю шлюбу зі своїм чоловіком Олександром.

Артистка вирішила не влаштовувати гучних вечірок, адже, як вона говорить, це зараз не на часі. Виконавиця покликала додому найближчих друзів.

Святкування річниці шлюбу було доволі символічним. Співачка організувала свято у стилі 90-х. Всі гості були у відповідному одязі, із зачісками та яскравим макіяжем.

Анастасія Приходько / © instagram.com/prykhodko_official
Анастасія Приходько / Фото: instagram.com/prykhodko_official

Настя Приходько зібрала всіх у кімнаті, де колись всі збиралися. Там був розкладний стіл та навіть ялинка, як це було в їхніх посиденьках раніше.

"Обов'язково стіл розкладний. І саме в кімнаті з ялинкою, як колись збирались, ми вирішили святкувати наші 10 років разом", - поділилася артистка.

Подруга Анастасії Приходько / © instagram.com/prykhodko_official
Подруга Анастасії Приходько / Фото: instagram.com/prykhodko_official

Гості робили фото на полароїд та слухали на програвачі вінілові пластинки.

Анастасія Приходько з подругою / © instagram.com/prykhodko_official
Анастасія Приходько з подругою / Фото: instagram.com/prykhodko_official

Серед іншого Настя показала й рідкісне фото зі своїм чоловіком Олександром, який був у спортивному костюмі. Як зізналась співачка, саме так був одягнений її коханий, коли вона святкувала 18-річчя.

"Кохаю безмежно! У цьому костюмі 18 моїх років ми гуляли. Тільки не в цій кепці. Саме мій чоловік підштовхнув мене носити спортивні костюми", - зазначила артистка.

Анастасія Приходько з чоловіком / © instagram.com/prykhodko_official
Анастасія Приходько з чоловіком / Фото: instagram.com/prykhodko_official

Нагадаємо, 4 вересня Настя Приходько святкувала 10 річницю весілля зі своїм чоловіком. З нагоди річниці артистка показала архівне фото з РАЦСу, на якому вони реєстрували шлюб.

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