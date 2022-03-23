Настя Приходько жорстко розкритикувала Лорак та Лободу: "Цих, бл**ь, треба відрізати від України"

Співачку обурило те, що українські виконавиці вирішили мовчати про напад Росії на Україну.

Співачка Настя Приходько жорстко розкритикувала українських артисток Світлану Лободу та Ані Лорак, які вирішили мовчати про напад Росії на Україну.

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Загалом, ім’я Ані Лорак вчора, 22 березня, прибрали з "Алеї зірок" у Чернівцях. Настя Приходько вважає, що цього недостатньо. Виконавиця переконана, що Лорак необхідно негайно позбавити звання "Народної артистки України". Разом з тим, Приходько написала, що співачці, яка мовчить про війну, треба заборонити в’їжджати на територію України.

"А чому лише зірочку? А позбавити звання? А впаяти за зраду Батьківщині? Я б ще й громадянства позбавила... Воно ж потім вилізе з українськими піснями і розповідатиме, як вона любить Україну! Згадаєте потім... Дійте вже зараз, зараз саме той час, коли треба все розставити на місця", - написала Приходько.

Також співачку обурило те, що Світлана Лобода жаліється, що її сторінку в Instagram заблокували в Україні.

"Господи вгамуйте ботокс! Він почав у неї мігрувати до мозку! Цих, бл**ь, треба миттєво відрізати від України! Жодна з них не сказала, що відбувається у нас в країні! А у нас війна! Війна моя "люба", - підсумувала Приходько.

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