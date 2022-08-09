Настя Приходько зізналась, як змінився її заробіток через війну: "Тепер я утриманка"

Від початку повномасштабної війни заробіток артистів змінився. Нині вони практично нічого не заробляють.

Зокрема, безробітною опинилася й Настя Приходько. Вона зізналась, що у них з чоловік до початку повномасштабної війни було багато планів. Але через брак фінансів це все довелося відкласти.

"Ми хотіли зробити гараж, закрити терасу, знімати відео. Все було, але все пішло в п*зду… Чоловік заробляє, але десь 70% його бізнесу зараз помножено на нуль. Нині я безробітна взагалі. Тепер я утриманка", - розповіла знаменитість в інтерв'ю Аліні Доротюк.

Настя Приходько з чоловіком / Фото: instagram.com/prykhodko_official

Настя зізналась, що нині їй складно, адже вона звикла, що має заробіток. Утім, грошей у чоловіка зірка не просить.

"Я не та людина, яка проситиме. Хоч багато хто і скаже, що це ж чоловік, але ні. Якщо мені щось потрібно буде, то я зачекаю, натякатиму, але прийти і попросити складно", - додала зірка.

Нагадаємо, Настя Приходько знову "наїхала" на репера та продюсера Потапа. Співачці не подобається поведінка артиста під час війни в Україні.

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