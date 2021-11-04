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Настя Приходько зважилась на пластику обличчя: "Хочу позбутися комплексів"

Настя Приходько зважилась на пластику обличчя: "Хочу позбутися комплексів"

Настя Приходько / instagram.com/prykhodko_official

Зірка комплексує через свої очі та підборіддя.

Українська співачка Настя Приходько відверто розповіла про свої комплекси.

Так, виконавиця говорить, що приймає себе такою, якою вона є. Втім, Настя зізнається, що все ж таки в неї є комплекси. Артистці не подобаються свої вузькі очі, а також підборіддя.

"Комплексую через очі. Коли я усміхаюсь, то очі зникають. Проте, коли я одягаю кімоно, то заспокоююсь. Я відразу згадую, що мій дід - японець", - говорить зірка.

Настя Приходько / © instagram.com/prykhodko_official
Настя Приходько / instagram.com/prykhodko_official

А от своє підборіддя виконавиця вирішила відкорегувати. Так, Настя зважилась на пластику обличчя. Втім, під ніж вона лягати не збирається, а хоче все виправити за допомогою уколів краси.

"Хочу позбутися комплексів і подобатися собі ще більше! До речі, очі теж можна зробити. Наприклад, вдатися до блефаропластики. Але поки мені й без цього добре", - додала Настя.

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