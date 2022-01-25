Настю Каменських розкритикували в Мережі через танці у купальнику: "Дуже вульгарно"

Настю Каменських розкритикували в Мережі через танці у купальнику: "Дуже вульгарно"

Артистка поділилася роликом з відпочинку.

Українська співачка Настя Каменських відпочивала разом з чоловіком, продюсером Потапом у Тулумі, Мексика.

Під час відпустки зірка встигла зробити чимало різноманітного контенту, яким вона ділиться у своєму Instagram. До слова, цього разу Настя опублікувала відео, на якому у купальнику звабливо танцювала перед камерою.

"Для мене найкращий відпочинок – це пляж, сонце та вода", - підписала відео знаменитість.

Втім, не всі фани оцінили відео Каменських. Деяким не сподобався купальник співачки, деяким – танець, а деякі ж взагалі почали критикувати її фігуру.

Дуже вульгарно!

Треба схуднути!

Так негарно труси одягла!

Однак знайшлися й ті, які оцінили відео Насті та засипали її компліментами.

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