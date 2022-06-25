Настю Каменських захейтили через пост про те, за чим вона найбільше сумує з довоєнних часів

Українська співачка Настя Каменських дуже сумує за Батьківщиною і своїм довоєнним життям.

Днями Настя Каменських випустила композицію англійською мовою Back Home, яку присвятила українським переселенцям.

А сьогодні артистка під цей трек зробила відео, яке складається з фото та відео з довоєнного життя зірки. У ньому присутні кадри з будинку, де Настя живе разом з чоловіком, продюсером Потапом. Зустрічі з подружками, ранкові пробіжки Каменських, її репетиції та гастролі:

"Ми всі зараз так сильно сумуємо. За звичним життям, за близькими, за домом, роботою і за стількома моментами, коли ми були такі щасливі Давайте надихнемо себе і одне одного такими ж відео? Бо це не просто те, за чим ми сумуємо — це те, за що нам варто боротись!" – підписала відео Каменських.

Втім, юзери зустріли цей пост зірки не надто тепло: "Тю...так повертайся. Таке лицемірство", "в Іспанії сумує… хай їде до Харкова і там сумує", "Вибачте, але як можна співати і танцювати, коли сидиш ось ніч в тривогах і обстрілюють все, шо бачать...", "А що заважає повернутися? Люди живуть, працюють, допомагають, у вас дітей немає, ви себе і Льошу відвезли в безпечне місце".

Втім, були й хороші коментарі: "Будьте добрішими, люди, кожен сумує за своїм, я не ти, ти не вона, у кожного своє життя, своя дорога, але ми українці і кожен на своєму фронті", "кожне слово просто в серце", "Боже, як же ви люди любите хейтити. Заспокойтеся. Усі допомагають, як можуть і вміють, а ті хто пишуть "Повертайтеся", якщо ви не змогли виїхати, то не заздріть іншим, бо не виїжджали з думкою про те, щоб втекти..".

Як відомо, Настя Каменських з чоловіком Потапом та їхніми мамами за декілька днів до повномасштабного вторгнення РФ до України опинилися в Іспанії. Настя пояснила, що вони туди поїхали, аби попрацювати над альбомом і про війну не знали.

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