Настю Каменських заскочили в обіймах зірки серіалу "Паперовий будинок"

Українська співачка Настя Каменських засвітилася на червоному хіднику в обіймах зірки серіалу "Паперовий будинок" Даніеля Пріма.

Загалом, виконавиця відвідала важливий захід у Мадриді – музичну премію Los40 Primavera Pop. Там виконавиця, яка була одягнена в елегантну зелену сукню, і зустрілася з іспанським актором та сфотографувалася з ним на червоному хіднику.

Настя Каменських на музичні премії в Іспанії / Фото: Пресслужба NK

Настя Каменських на музичні премії в Іспанії / Фото: Пресслужба NK

Настя Каменських була єдиною публічною людиною з України, яку запросили на премію. Як зазначила співачка, під час повномасштабної війни важливо всіма методами привертати увагу до подій в Україні. Тож, артистка відвідала музичну премію і вкотре нагадала про російське вторгнення та боротьбу українців. За словами Насті Каменських, вона в усіх інтерв'ю розповідала про війну в Україні.

Настя Каменських на музичні премії в Іспанії / Фото: Пресслужба NK

"У світі все частіше не хочуть бачити і чути нічого про війну, але це не значить, що ми маємо право зупинятись. Ми повинні створювати нові класні треки та відео, показувати їх світу, демонструвати, який ми талановитий народ, привертати увагу в тому числі і через розважальний контент, бо політичний люди часто просто вже не дивляться", - зазначила співачка.

Настя Каменських на музичні премії в Іспанії / Фото: Пресслужба NK

Нагадаємо, Настя Каменських разом із молодим виконавцем Ostrovskyi готує музикальну новинку. Раніше співачка вже поділилася першими пікантними кадрами з їхнього кліпу. До речі, на музичній премії Los40 Primavera Pop артистка розповіла журналістам про свій майбутній трек MOLOKO.

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