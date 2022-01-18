Настю Каменських жорстко розкритикували за надвідверте фото у бікіні

Артистка показала фото з відпочинку.

Українська співачка Настя Каменських разом з чоловіком, продюсером Потапом наразі насолоджуються теплими сонячними днями у Тулумі, Мексика.

Звідти виконавиця активно ділиться своїми гарними фото у пляжних луках. Цього разу Каменських розмістила кадр, на якому постала у бікіні блідо-бузкового кольору. На фото Настя без макіяжу звабливо дивиться у камеру та грайливо припіднімає трусики.

instagram.com/kamenskux

Втім, підписники сторінки зірки у Instagram замість того, аби наробити компліментів кумирці, присоромили її за відвертість. Багато гнівних коментарів юзери залишили під постом: "наступного разу можна вже без трусів", "Насте, припиняй", "та зніми ти вже їх", "невдале фото", "мда, плавки то світяться. Не розумію. До чого це", "якось невдало у нижній частині", "плавки важкі".

Проте були й ті, хто став на захист Каменських. Мовляв, це її сторінка, її тіло і вона що хоче те і робить: "красуня", "ви що, жіночого тіла ніколи не бачили?", "яка ж ти сексі".

Читайте також: