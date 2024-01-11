Наталі Портман підтвердила розлучення з чоловіком-зрадником після 11 років шлюбу

Американська акторка Наталі Портман розлучилася з чоловіком-зрадником, танцівником Бенжаменом Мільп'є.

У розмові з журналістами видання Wall Street Journal, зірка Голлівуду розповіла, що нині разом з дітьми живе в Парижі. Тим часом про свого чоловіка артистка взагалі не згадала. Тож, це стало підтвердженням того, що після 11 років шлюбу Наталі Портман розлучилася з Бенжаменом Мільп'є.

Наталі Портман із колишнім чоловіком / Фото: Associated Press

До речі, світські заходи акторка почала відвідувати без танцівника. Окрім того, Портман припинила носити обручку, зокрема, на церемонії вручення "Золотий глобус" знаменитість була без весільної прикраси, хоча раніше її постійно носила.

Наталі Портман на церемонії вручення премії "Золотий глобус" / Фото: Associated Press

Загалом, чутки про розлучення знаменитості з чоловіком почали ширитися в серпні минулого року. Тоді стало відомо, що Мільп'є зрадив Портман з молодою коханкою. Акторка, схоже, не змогла пробачити коханому. Колишнє подружжя має двох дітей – 12-річного сина Алефа та 6-річну доньку Амалію.

Нагадаємо, нещодавно голлівудський актор Джейсон Момоа розпочав процес розлучення з дружиною, акторкою Лізою Боне. Вже відомо, чому пара вирішила розірвати шлюб.

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