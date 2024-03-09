Наталі Портман після 11 років шлюбу офіційно розлучилася з чоловіком-зрадником

Американська акторка Наталі Портман офіційно розлучилася з чоловіком, танцівником Бенжаменом Мільп'є після 11 років шлюбу.

Відповідну інформацію виданню People підтвердив представник Портман. 42-річна акторка подала заяву про розірвання шлюбу в липні минулого року, а розлучення було завершено минулого місяця у Франції. Саме тут Портман та 46-річний Мільп'є живуть зі своїми дітьми, 12-річним сином Алефом та 7-річною дочкою Амалією.

За словами джерела, наближеного до Наталі Портман, їй було нелегко пережити розставання з Мільп’є:

"Спочатку їй було дуже важко, але друзі згуртувалися навколо неї і допомогли пережити найгірше", - розповів друг пари.

Наталі Портман і Бенжамен Мільп'є / Фото: Associated Press

“Наталі виходить із справді важкого та хворобливого року, але вона стала сильнішою і знаходить радість у своїй родині, друзях та роботі”, - додало джерело.

Інсайдер також розповів, що після того, як вибухнув скандал навколо їхньої родини, Портман та Мільп’є зосередилися на тому, щоб м'яко донести до дітей стан справ у сім'ї, що змінився.

Наталі Портман з ексчоловіком / Фото: Associated Press

Попри непростий розрив, шлюборозлучний процес експодружжю вдалося завершити тихо і без зайвого розголосу.

Нагадаємо, Наталі Портман та Бенжамен Мільп'є познайомилися 2010 року на знімання стрічки “Чорний либідь”. Мільп’є як хореограф допомагав Портман вивчати складні балетні рухи для картини. 2012-го року артисти одружилися. У них народилося двоє дітей - син Алеф та донька Амалія.

У червні минулого року Мережу облетіла новина, що Бенжамен Мільп'є зрадив Наталі Портман з 25-річною еко-активісткою Каміль Етьєн.

Каміль Етьєн / Фото: instagram.com/graine_de_possible

Каміль Етьєн / Фото: instagram.com/graine_de_possible

Згодом після цієї новини акторку заскочили з чоловіком під час прогулянки, вона гірко плакала. Портман намагалася врятувати шлюб, а Мільп’є називав зв’язок на стороні помилкою і що такого більше не повториться. Та, врешті, хореограф продовжував зраджувати Портман, а акторка подала на розлучення.

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