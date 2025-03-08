Наталі Портман після розлучення з чоловіком-зрадником закрутила новий роман

Американська акторка Наталі Портман після розлучення з чоловіком-зрадником, танцівником Бенжаменом Мільп'є, довго не сумувала на самоті.

Знаменитість закрутила новий роман. Про це повідомляє видання Daily Mail. Обранцем зірки Голлівуду став 44-річний Тангі Дестабль – французький музикант та музичний продюсер.

Те, що парочка дійсно перебуває разом, стало відомо після їхньої появи у світ. Папараці вдалося заскочити Наталі та Тангі під час їхньої прогулянки вулицями Парижа. Знаменитості ніжно обіймалися, а продюсер час від часу цілував акторку.

Наталі Портман / Фото: Associated Press

До слова, Наталі Портман розпочала нові стосунки через рік після розлучення з чоловіком-зрадником Бенжаменом Мільп'є. Протягом 11 років акторка та танцівник перебували в шлюбі. За час стосунків у пари народилося двоє спільних дітей – син Алеф та донька Амалія. Портман та Мільп'є розлучилися через зради чоловіка. Подейкують, що він знайшов роман на стороні у березні 2023 року. Спочатку подружжя намагалося все ж таки зберегти шлюб, а танцівник обіцяв порвати з коханкою. Утім, папараці знову заскочили його з іншою, і ці знімки розлетілися Мережею. Врешті, Наталі Портман подала на розлучення.

Нагадаємо, нещодавно репер OTOY оголосив, що закрутив новий роман. Обраницею виконавця стала відома бізнесвумен.

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