Наталі Портман розлучається з чоловіком-зрадником після 11 років шлюбу - ЗМІ

Акторка Наталі Портман підігріла чутки про розлучення зі своїм чоловіком, танцівником Бенжаменом Мільп'є.

Після зради хореографа з 25-річною еко-активісткою у Мережі почали обговорювати розставання зіркового подружжя. А днями Наталі знову помітили без обручку, тож у західних ЗМІ вже ходять чутки про розлучення акторки з чоловіком.

Днями Портман та Мільп'є мали відсвяткувати 11-ту річницю шлюбу, однак у цей день акторка з'явилася на публіці наодинці та без каблучки на безіменному пальці.

Наталі Портман / Фото: Getty Images

Як пише видання Entertainment Tonight, Наталі також прийшла на саміт Angel City Equity Summit у Сіднеї без обручки. Однак поки що зірка не поспішає коментувати стосунки з чоловіком-зрадником.

Портман та Мільп'є були у шлюбі 11 років. Подружжя також має двох дітей - 11-річного сина Алефа та 6-річну донька Амалію.

Наталі Портман з чоловіком / Фото: Associated Press

Нагадаємо, що у червні Мільп'є помітили в компанії 25-річної еко-активістки Каміль Етьєн. Раніше сайт ТСН.ua розповів усе, що відомо про молоду коханку танцівника.

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