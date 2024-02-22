Наталі Портман вперше прокоментувала розлучення з чоловіком-зрадником: "Це жахливо"

Американська акторка Наталі Портман вперше прокоментувала розлучення з чоловіком, танцівником Бенжаміном Мільп'є.

Зірка Голлівуду підтвердила розрив з коханим, який її зраджував, на початку цього року. Утім, ані Портман, ані Мільп'є не коментували розлучення. У інтерв'ю виданню Vanity Fair акторка привідкрила завісу особистого життя. Знаменитість дала чітко зрозуміти, шо не планує висвітлювати на публіку подробиці розриву з коханим. Наталі Портман також додала, що негативно ставиться до надмірної уваги до її особистого життя.

"Це жахливо, і в мене немає бажання підігрівати до цього інтерес", - різко відповіла артистка.

Наталі Портман із колишнім чоловіком / Фото: Associated Press

Зазначимо, Наталі Портман та Бенжамін Мільп'є прожили у шлюбі 11 років. За цей час у них народилося двоє дітей – син та донька. Однак влітку минулого року стало відомо, що танцівник зраджував артистку з молодою екоактивісткою. Портман не змогла пробачити коханому зради та пішла від нього.

Нагадаємо, нещодавно стало відомо, що українська ведуча Марина Арістова розлучилася з чоловіком. Колишні закохані прожили у шлюбі 13 років.

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