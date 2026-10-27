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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Гламур
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Наталі Портман вперше заговорила про третю дитину: що розчулило акторку після народження малюка у 45

Зірка вперше розповіла про народження третьої дитини від французького музиканта Тангі Дестабля

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Фото автора: Валерія Гажала Валерія Гажала
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Наталі Портман

Наталі Портман / © instagram.com/natalieportman

Голлівудська акторка Наталі Портман вперше поділилася емоціями після народження третьої дитини і тим самим офіційно підтвердила свій новий статус багатодітної мами.

Якщо раніше про поповнення в родині зірки повідомляли ЗМІ, то зараз 45-річна знаменитість сама розповіла про це в інтерв’ю виданню Harper’s Bazaar. Портман зізналася, що захоплюється новонародженим малям і водночас із ніжністю спостерігає за тим, як швидко дорослішають її старші діти.

«Я сповнена подиву та радості від цієї чарівної маленької людини. Це також змушує мене по-новому подивитися на моїх старших дітей, адже я згадую, як зовсім недавно вони були такими ж зовсім крихітними і як швидко вони стали неймовірними людьми зі своїми дивовижними характерами, почуттям гумору та ідеями», — поділилася акторка.

Наталі Портман / © Associated Press

Наталі Портман / © Associated Press

До слова, про третю вагітність Портман стало відомо у квітні 2026 року. Батьком дитини став 46-річний французький музикант Тангі Дестабль. Про їхні стосунки вперше стало відомо в березні 2025 року. У ЗМІ подейкували, що багатодітною зірка могла стати ще наприкінці літа цього року. Утім, про стать маля вона поки що мовчить, як і не показує його.

Від попереднього шлюбу з хореографом Бенжаменом Мільп'є акторка має двох дітей: 15-річного сина Алефа та 9-річну доньку Амалію. Тепер же родина Портман уже офіційно стала більшою.

Нагадаємо, нещодавно ведуча Соломія Вітвіцька показала підрослого сина, якому виповнився один місяць. Також зірка розсекретила, скільки дітей у її чоловіка-військового насправді.

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