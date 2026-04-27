Українська співачка Наталія Бучинська шокувала, як пережила клінічну смерть і з якими серйозними діагнозами боролась.

Виконавиця в інтерв'ю Славі Дьоміну зізналась, що стикалась з тяжкими хворобами. Ще зовсім маленькою артистка захворіла на двосторонню пневмонію, яка призвела до клінічної смерті. Артистка пригадує, що її тоді врятувала медсестра, яка вчасно зробила укол, що подіяв.

"Була в дитинстві клінічна смерть. Я захворіла в пів року на двосторонню пневмонію. Мій тато не любить багато про це говорити, але уявіть, що він сам лікар, а в нього на очах дитина синіє, і він не може нічого зробити. Підійшла сестричка, зробила укол, і якось мене ось ця сестричка та молитви врятували. Я не знаю, від чого це сталось, десь підхопили", - говорить знаменитість.

Також знаменитість стикалась із серйозною професійною хворобою. Сталося це тоді, коли Наталія Бучинська переїхала до Києва та почала працювати в ансамблі. Співачка з колективом об'їздила чимало міст і дала низку концертів. Це призвело до перенапруження зв'язків, що виконавиці довелось негайно їх лікувати.

Наталія Бучинська / © скриншот з відео

"Були ще критичні історії. Тільки-но я переїхала до Києва, я декілька разів потрапляла до лікарні. Як тільки я приїхала працювати в ансамблі, то у нас був великий тур. Я злягла з професійною болячкою, бо в мене були перенапружені голосові зв'язки. Слава Богу, нічого не зірвала, не було вузлів, але треба було полежати та полікувати", - пригадала співачка.

Наталія Бучинська пригадала, що одного разу стикнулась із серйозною хворобою нирок. У знаменитості був пієлонефрит. Виконавиця звернулась за допомогою до лікарів, коли вже відчувала сильний біль. Медики одразу наполегливо попросили артистку лягати до лікарні. Проте вона одразу не могла собі цього дозволити, а приїхала до медзакладу лише вночі, коли біль був нестерпним.

"Вдруге – це переїзди, холодно, і я застудила нирки. У мене був пієлонефрит. Це дуже серйозне запалення. Біль сильний, я пішла до лікарні, мене обстежили, а лікарка каже терміново лягати до палати. А я прошу мене відпустити, бо треба було сходити до командуючого. Стан був критичний, мене під розписку відпустили. Вночі я приїхала до лікарні, бо були страшні болі. Слава Богу, гарні лікарі, все вилікували", - говорить знаменитість.

