ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція
Локація:
Київ
weather +17°

Дата публікації
Категорія
Гламур
Кількість переглядів
19
Час на прочитання
2 хв

Наталія Бучинська шокувала, як пережила клінічну смерть і з якими серйозними діагнозами боролась

Артистка неодноразово серйозно хворіла.

Автор публікації
Валерія Сулима
Коментарі
Наталія Бучинська

Наталія Бучинська / © скриншот з відео

Українська співачка Наталія Бучинська шокувала, як пережила клінічну смерть і з якими серйозними діагнозами боролась.

Виконавиця в інтерв'ю Славі Дьоміну зізналась, що стикалась з тяжкими хворобами. Ще зовсім маленькою артистка захворіла на двосторонню пневмонію, яка призвела до клінічної смерті. Артистка пригадує, що її тоді врятувала медсестра, яка вчасно зробила укол, що подіяв.

"Була в дитинстві клінічна смерть. Я захворіла в пів року на двосторонню пневмонію. Мій тато не любить багато про це говорити, але уявіть, що він сам лікар, а в нього на очах дитина синіє, і він не може нічого зробити. Підійшла сестричка, зробила укол, і якось мене ось ця сестричка та молитви врятували. Я не знаю, від чого це сталось, десь підхопили", - говорить знаменитість.

Також знаменитість стикалась із серйозною професійною хворобою. Сталося це тоді, коли Наталія Бучинська переїхала до Києва та почала працювати в ансамблі. Співачка з колективом об'їздила чимало міст і дала низку концертів. Це призвело до перенапруження зв'язків, що виконавиці довелось негайно їх лікувати.

Наталія Бучинська / © скриншот з відео

"Були ще критичні історії. Тільки-но я переїхала до Києва, я декілька разів потрапляла до лікарні. Як тільки я приїхала працювати в ансамблі, то у нас був великий тур. Я злягла з професійною болячкою, бо в мене були перенапружені голосові зв'язки. Слава Богу, нічого не зірвала, не було вузлів, але треба було полежати та полікувати", - пригадала співачка.

Наталія Бучинська пригадала, що одного разу стикнулась із серйозною хворобою нирок. У знаменитості був пієлонефрит. Виконавиця звернулась за допомогою до лікарів, коли вже відчувала сильний біль. Медики одразу наполегливо попросили артистку лягати до лікарні. Проте вона одразу не могла собі цього дозволити, а приїхала до медзакладу лише вночі, коли біль був нестерпним.

"Вдруге – це переїзди, холодно, і я застудила нирки. У мене був пієлонефрит. Це дуже серйозне запалення. Біль сильний, я пішла до лікарні, мене обстежили, а лікарка каже терміново лягати до палати. А я прошу мене відпустити, бо треба було сходити до командуючого. Стан був критичний, мене під розписку відпустили. Вночі я приїхала до лікарні, бо були страшні болі. Слава Богу, гарні лікарі, все вилікували", - говорить знаменитість.

Нагадаємо, нещодавно голлівудська акторка Ніколь Кідман потрапила до лікарні. Знаменитості стало зле просто на знімальному майданчику.

Коментарі
Сортувати:
Дата публікації
Кількість переглядів
19
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie