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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Гламур
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955
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Наталія Бучинська знепритомніла й зламала ребра: співачка вийшла на зв'язок після отриманих травм

Зірка розповіла про самопочуття та що буде з її концертами.

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Фото автора: Валерія Гажала Валерія Гажала
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Наталія Бучинська

Наталія Бучинська / © instagram.com/nataliabuchynska

Українська співачка Наталія Бучинська повідомила про серйозні травми після падіння та розповіла, як це вплинуло на її концертні плани.

49-річна артистка вийшла на зв’язок у фотоблогу й пояснила, що нещодавно нещасний випадок призвів до переломів ребер і втрати свідомості. Також співачка травмувала руку, яку зараз фіксує спеціальний медичний бандаж.

Через стан здоров’я Бучинській довелося скоригувати гастрольний графік і перенести заплановані виступи. Водночас артистка запевнила прихильників, що налаштована відновитися та якомога швидше повернутися до концертної діяльності.

Наталія Бучинська / © instagram.com/nataliabuchynska

Наталія Бучинська / © instagram.com/nataliabuchynska

«У моїй новій пісні є такі слова: „Якби я знала, де впаду, я собі б, напевно, постелила“. Тепер можу сказати, що ті слова стали для мене актуальними. На жаль, я дійсно впала, знепритомніла, поламала ребра й життя вирішило скорегувати не тільки мої плани, а й концертний графік. Але не хвилюйтесь, я відновлюсь і дуже хочу якнайшвидше повернутися до вас. Дякую вам за розуміння, підтримку та любов!» — поділилася зірка.

Під дописом Наталія отримала чимало слів підтримки від шанувальників і колег. Користувачі побажали співачці швидкого одужання, а деякі також відзначили, що вона має незвичний вигляд зараз.

  • Одужуйте швидше та бережіть себе, ми з вами!

  • Боже, я вас зовсім не впізнала! Ви зовсім інша! Я вперше вас такою бачу — і це в хорошому сенсі!

  • «Швидкого одужання! Божої допомоги!» — Катерина Бужинська

  • Пані Наталію, шлемо Вам максимум нашого тепла та підтримки!

Нагадаємо, нещодавно через лікарську помилку у критичному стані опинився співак Віктор Павлік. Його дружина Катерина показала зірку на фото після невдалої стоматологічної операції.

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