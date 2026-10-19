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Наталія Бучинська знепритомніла й зламала ребра: співачка вийшла на зв'язок після отриманих травм
Зірка розповіла про самопочуття та що буде з її концертами.
Українська співачка Наталія Бучинська повідомила про серйозні травми після падіння та розповіла, як це вплинуло на її концертні плани.
49-річна артистка вийшла на зв’язок у фотоблогу й пояснила, що нещодавно нещасний випадок призвів до переломів ребер і втрати свідомості. Також співачка травмувала руку, яку зараз фіксує спеціальний медичний бандаж.
Через стан здоров’я Бучинській довелося скоригувати гастрольний графік і перенести заплановані виступи. Водночас артистка запевнила прихильників, що налаштована відновитися та якомога швидше повернутися до концертної діяльності.
«У моїй новій пісні є такі слова: „Якби я знала, де впаду, я собі б, напевно, постелила“. Тепер можу сказати, що ті слова стали для мене актуальними. На жаль, я дійсно впала, знепритомніла, поламала ребра й життя вирішило скорегувати не тільки мої плани, а й концертний графік. Але не хвилюйтесь, я відновлюсь і дуже хочу якнайшвидше повернутися до вас. Дякую вам за розуміння, підтримку та любов!» — поділилася зірка.
Під дописом Наталія отримала чимало слів підтримки від шанувальників і колег. Користувачі побажали співачці швидкого одужання, а деякі також відзначили, що вона має незвичний вигляд зараз.
Одужуйте швидше та бережіть себе, ми з вами!
Боже, я вас зовсім не впізнала! Ви зовсім інша! Я вперше вас такою бачу — і це в хорошому сенсі!
«Швидкого одужання! Божої допомоги!» — Катерина Бужинська
Пані Наталію, шлемо Вам максимум нашого тепла та підтримки!
Нагадаємо, нещодавно через лікарську помилку у критичному стані опинився співак Віктор Павлік. Його дружина Катерина показала зірку на фото після невдалої стоматологічної операції.