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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Гламур
Кількість переглядів
223
Час на прочитання
1 хв

Наталія Холоденко купила будинок під Києвом під час війни та зізналася, чи повернеться з-за кордону

Психологиня розповіла подробиці про придбаний маєток.

Автор публікації
Віра Хмельницька Віра Хмельницька
Наталія Холоденко

Наталія Холоденко

Зіркова психологиня Наталія Холоденко повідомила про купівлю нерухомості в Україні.

Знаменитість під час повномасштабного вторгнення виїхала за кордон з родиною. Наталя чесно зізналася, що прагне якнайскоріше повернутися на Батьківщину. Зокрема, нещодавно купила будинок під Києвом площею 150 м2 і водночас робить ремонт у своїй квартирі в Україні. Щоправда, під час війни не планує повертатися, адже турбується про освіту та адаптацію дітей.

Наталія Холоденко / © instagram.com/kholodenkon

Наталія Холоденко / © instagram.com/kholodenkon

"Я мешкаю без плану. Будую свою стратегію з того, що в мене дуже сильно постраждав син в освіті, бо був карантин, потім два роки навчання німецькою мовою і зараз він у шостому класі ледве розуміє, що таке школа. Хочу розібратися із цим. Я свої плани в контексті України будую в будь-якому разі. Ось нещодавно купила будинок під Києвом, роблю ремонт у квартирі, куди може прилетіти, і ти викидаєш ці гроші. Будиночок невеликий – 150 м2. Але ясно, що якби мені не хотілося додому, то я не робила б цього. Тому що ніхто не перевіряє та не змушує", - розповіла Холоденко в інтерв'ю Олесі Бацман.

Нагадаємо, нещодавно Наталія Холоденко показала свою доньку-красуню Вів'єн  та приголомшила, як вона підросла та змінилася у свої шість років.

Дата публікації
Кількість переглядів
223
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