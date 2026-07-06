Наталія Холоденко після нічної атаки по Києву тимчасово віддала свій маєток за містом постраждалим

Наталія Холоденко / © instagram.com/kholodenkon

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Українська психологиня Наталія Холоденко зворушила вчинком після чергової масованої атаки РФ по Києву та Київщині 6 липня.

Зірка зізналася, що останні дні стали для неї справжнім потрясінням. За словами Холоденко, під час російського обстрілу постраждали її друзі, знайомі та їхні родини, а звістки про загиблих і зруйновані будинки не дають їй спокою.

Тож психологиня вирішила допомогти тим, хто залишився без даху над головою. Наталія повідомила, що тимчасово віддає свій заміський будинок під Києвом родині лікарів, яка втратила власне житло через російську атаку у Вишневому на Київщині.

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«Я жахливо шокована подіями, які сталися за останні декілька днів. Постраждало дуже багато моїх знайомих, близьких і їхні родини. Багато людей загинуло. Я у свій будинок під Києвом поселю родину лікарів, які втратили приватний сектор, коли почало детонувати. І вони навіть телефонували сусідці, яка сиділа у підвалі, й вона не знала, що у неї горить хата», — крізь сльози розповіла Холоденко.

Наталія Холоденко / © instagram.com/kholodenkon

Втім, психологиня з болем визнає, що цього для неї ніби недостатньо. Але водночас Наталія усвідомлює, що масштаби трагедії настільки великі, що допомогти всім постраждалим вона фізично не може.

«Хочеться підтримати й допомогти, але, напевно, те, що я можу зробити, це так мало. От я поселю одну родину, а у них вигоріло п'ять вулиць, які я не можу поселити. Оце відчуття, що так багато горя, люди згорали живцем, дуже болить. Мені шкода, що в цьому ростуть наші діти, живуть люди», — додала зірка.

Нагадаємо, внаслідок масованої російської атаки у ніч проти 6 липня в Києві та області загинуло понад десятеро людей, були зруйновані житлові будинки, спалахнули масштабні пожежі, а десятки родин залишилися без домівок. Раніше акторка Олена Кравець показала свою пошкоджену росіянами квартиру зсередини.

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