Наталія Холоденко показала підрослих дітей: який вигляд мають син та донька психологині

Наталія Холоденко / © instagram.com/kholodenkon

Реклама

Зіркова психологиня Наталія Холоденко вперше за тривалий час показала підрослих дітей.

Знаменитість зазвичай вкрай рідко ділиться контентом із донькою Вів'єн та сином Ларіоном. Однак цього разу Наталія Холоденко зробила виняток. Психологиня у своєму Instagram опублікувала фото сина та доньки. Кадр був зроблений під час прогулянки на свіжому повітрі. Ларіон тримав сестричку на руках, поки та усміхалась та махала рукою в об'єктив фотокамери. На світлинах можна помітити, як діти психологині помітно підросли.

Діти Наталії Холоденко / © instagram.com/kholodenkon

До речі, Наталія Холоденко наразі разом із сином та донькою, вочевидь, перебуває в Україні. Зокрема, психологиня публікувала кадр, де показувала їхній затишний ранок після тривожної ночі.

Реклама

Наталія Холоденко з дітьми / © instagram.com/kholodenkon

До слова, з початком повномасштабної війни знаменитість разом із родиною оселилась за кордоном. У Монако в них вже навіть є особлива традиція. Наталія Холоденко разом із дітьми відвідує майстер-клас із кондитерського ліплення.

"У нас є мила сімейна традиція. Вже три роки поспіль ми з дітьми відвідуємо майстер-клас із кондитерського ліплення в Монако. Їм дуже подобається!" – ділиться знаменитість.

Донька Наталії Холоденко / © instagram.com/kholodenkon

Нагадаємо, нещодавно гімнастка Лілія Подкопаєва показалась одразу з трьома дітьми. Спортсменка ділилась, як затишно минає їхній вечір.