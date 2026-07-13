Наталія Холоденко просто у білизні показала свою фігуру після популярних уколів для схуднення

Наталія Холоденко / © instagram.com/kholodenkon

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Українська психологиня та блогерка Наталія Холоденко відверто показала, який вигляд має зараз після схуднення.

У своєму фотоблогу знаменитість опублікувала кадри у дзеркалі, на яких попозувала лише у спідній білизні. Таким чином Холоденко вирішила задовольнити цікавість підписників і з гумором відреагувала на один із найпоширеніших пошукових запитів про себе.

«Один із основних запитів у Google — „гола Холоденко“, і я вирішила взяти цей бар’єр. Вперше в житті настільки гола. Чекаємо гейтерів, експертів зі схуднення, бабок з порадами», — пожартувала психологиня.

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Наталія Холоденко / © instagram.com/kholodenkon

Варто зазначити, що Наталія вже багато років живе з цукровим діабетом другого типу. Раніше вона розповідала, що використовувала препарати для лікування діабету, які також застосовують для зниження ваги. Втім, за словами Холоденко, згодом вона відмовилася від таких ін’єкцій і більше їх не використовує.

Публікація викликала бурхливу реакцію в Мережі. Багато підписників та зіркових друзів підтримали Наталію, засипавши її компліментами. Водночас знайшлися й критики, які негативно оцінили відвертий допис.

На хвилю гейту психологиня відповіла окремим відеозверненням. Вона зізналася, що своїми публікаціями хоче показати жінкам, що вони не повинні соромитися власного тіла чи прагнути недосяжних стандартів.

«Хочу щиро перепросити у цієї людини за те, що я її травмувала тим, що показала себе у трусах. Якщо ви думаєте, що я серйозна, то ви не туди дивитеся. Для мене один із меседжів протягом життя — давати жінкам свободу бути собою. Чесно скажу, що вважаю себе спортивною та підтягнутою. Навіть обурена, що жоден не написав про прес, який видніється», — з усмішкою прокоментувала Холоденко.

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