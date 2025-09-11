Наталія Холоденко у сукні за 223 тисячі грн обурила появою на Венеційському кінофестивалі

Наталія Холоденко / © instagram.com/kholodenkon

Реклама

Українська психологиня та телеведуча Наталія Холоденко з’явилася на червоній доріжці Венеційського кінофестивалю у дорогому вбранні, чим шокувала шанувальників.

Виявилося, що для виходу на публічний захід Наталія обрала елегантну сукню Zimmermann з минулорічної колекції. Вартість вбрання без знижки становить 223 тисячі гривень, зі знижкою — близько 116 тисяч.

У своєму Instagram Наталія поділилася кадрами у сукні максі з принтом у стилі ілюстрації, довгими рукавами-крилами, високим коміром та зав’язкою на талії створює драматичний і водночас урочистий образ. Поділ прямий, тканина з креповою фактурою, зі складками й збірками.

Реклама

Наталія Холоденко / © instagram.com/kholodenkon

На фото з червоної доріжки Холоденко має стильний та ефектний вигляд: темна палітра з бежевими акцентами і графічними візерунками додає образу шику. Незважаючи на яскравий образ підписники по-різному відреагували на її появу: одні засипали компліментами, інші ж висловили здивування та не однозначно оцінили участь психологині у фестивалі такого рівня.

Розкішна жінка в чудовій сукні!

Неймовірна сукня, як і її власниця.

А що там робить Холоденко?…

Схоже на ШІ! Кому вона потрібна на Венеційському кінофестивалі?

Нагадаємо, акторка Ольга Сумська рідко з’являється на публіці з сім’єю, але нещодавно прийшла на публічний захід разом з 23-річною донькою. Артистка відвідала презентацію нової колекції дизайнерки Світлани Готочкіної.