Наталія Холоденко вперше розкрила свій невиліковний діагноз і як полегшувала симптоми

Наталія Холоденко / © instagram.com/kholodenkon

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Зіркова психологиня Наталія Холоденко розсекретила свою невиліковну хворобу.

У знаменитості діагностували цукровий діабет другого типу. Холоденко зазначила, що їй призначили спеціальне лікування. Зокрема, нашумілий рецептурний препарат "Оземпік". Психологиня зізнається, що спочатку, менш, ніж пів року, корегувала рівень глюкози цими ін'єкціями, але потім полишила цю справу.

Наталя наголосила, що вона знає про хвилю зловживання деякими людьми препаратом з метою схуднення. Проте одразу підкреслила, що не належить до них. Зірка зазначила, що насправді для втрати ваги конкретно їй треба спорт і якісний сон. Тож нашумілий препарат допомагав їй виключно стабілізувати рівень глюкози. Але Холоденко додає, що також відчувала відразу до їжі й зміни у емоційному стані.

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Наталія Холоденко / © instagram.com/kholodenkon

"У мене діабет другого типу. Він у мене від 12 років. А можливо, від народження. Мені офіційно призначали "Оземпік" у Німеччині. Я навіть колола його десь чотири місяці, але я дуже несистемна, тому сама це закинула. Я відчула, що він має антидепресантну дію. Я стала спокійніша і до їжі, й емоційно", – зізналася психологиня в інтерв’ю Анні Олицькій.

Зазначимо, "Оземпік" став відомим завдяки ТікТоку і зіркам Голлівуду. Зокрема, більшість стала його використовувати не за призначенням, а задля втрати ваги, хоча він не був розроблений виключно для діабетиків. До того ж виникає чимало суперечливих дискусій про небезпеку довкола ін'єкцій, які можуть бути не до кінця дослідженими.

Самолікування може бути шкідливим для здоров'я. Тож за потреби не варто нехтувати обстеженнями й консультаціями у лікарів.

Нагадаємо, нещодавно Наталія Холоденко купила будинок під Києвом і зізналася, чи повернеться з-за кордону під час війни.