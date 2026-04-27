ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція
Локація:
Київ
weather +17°

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Гламур
Кількість переглядів
533
Час на прочитання
2 хв

Наталія Холоденко випадково зустрілася із Галкіним і нарвалася на неоднозначну реакцію

Знайомство відбулося за кордоном.

Автор публікації
Віра Хмельницька
Коментарі
Наталія Холоденко / © instagram.com/kholodenkon

Зіркова психологиня Наталія Холоденко розповіла про випадкову зустріч із російським шоуменом Максимом Галкіним.

Українка опублікувала у Threads спільну світлину та поділилася, що зовсім не очікувала побачити гумориста. Зірки побачилися за кордоном, де Наталія живе, а Максим працює. За словами психологині, їм випала нагода познайомитися після того, як сам шоумен, який під час повномасштабного вторгнення відрікся від РФ, привітався з нею українською мовою.

«Говорили з подругою українською і тут чую "доброго дня". Повертаюсь, а це Максим. Так і познайомились, спілкувались українською», — написала блогерка.

Наталія Холоденко з Максимом Галкіним / © instagram.com/kholodenkon

Проте у коментарях розгорілася палка дискусія. Одні із захватом реагували на проукраїнську позицію Галкіна під час війни, а інші натомість дорікали Холоденко у меншовартості та закликали обмежувати себе у спілкуванні з росіянами.

  • Я б також хотіла з ним поговорити, цікава ж людина, і так файно розмовляє на солов’їній

  • «Побачила цей манкуртський допис і згадала неймовірну Ірину Цибух, яка до своєї загибелі на фронті давно закликала СБУ звернути увагу на проросійську діяльність Холоденко. На сьогодні Холоденко продовжує тягнути в простір росіян, а найкращі герої, якою була й Ірина, віддають свої життя за свободу та волю українців» — Олена Мандзюк

  • Як добре, що не дав приводу розчаруватися в ньому за ці 20 років

  • Сподіваюсь, що спілкування було про припинення вогню в Україні та геноциду українського населення, а інакше, як і про що ви говорили за кордоном, нам відверто байдуже тут в Україні!

Нагадаємо, нещодавно зіркова модель Ніка Ломіа родом з Харкова зіграла розкішне весілля у Франції й запросила тамадою Максима Галкіна. Шоумен заспівав на святі українською відомі хіти.

Коментарі
Сортувати:
Дата публікації
Кількість переглядів
533
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie