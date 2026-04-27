Наталія Холоденко випадково зустрілася із Галкіним і нарвалася на неоднозначну реакцію

Наталія Холоденко / © instagram.com/kholodenkon

Зіркова психологиня Наталія Холоденко розповіла про випадкову зустріч із російським шоуменом Максимом Галкіним.

Українка опублікувала у Threads спільну світлину та поділилася, що зовсім не очікувала побачити гумориста. Зірки побачилися за кордоном, де Наталія живе, а Максим працює. За словами психологині, їм випала нагода познайомитися після того, як сам шоумен, який під час повномасштабного вторгнення відрікся від РФ, привітався з нею українською мовою.

«Говорили з подругою українською і тут чую "доброго дня". Повертаюсь, а це Максим. Так і познайомились, спілкувались українською», — написала блогерка.

Наталія Холоденко з Максимом Галкіним / © instagram.com/kholodenkon

Проте у коментарях розгорілася палка дискусія. Одні із захватом реагували на проукраїнську позицію Галкіна під час війни, а інші натомість дорікали Холоденко у меншовартості та закликали обмежувати себе у спілкуванні з росіянами.

Я б також хотіла з ним поговорити, цікава ж людина, і так файно розмовляє на солов’їній

«Побачила цей манкуртський допис і згадала неймовірну Ірину Цибух, яка до своєї загибелі на фронті давно закликала СБУ звернути увагу на проросійську діяльність Холоденко. На сьогодні Холоденко продовжує тягнути в простір росіян, а найкращі герої, якою була й Ірина, віддають свої життя за свободу та волю українців» — Олена Мандзюк

Як добре, що не дав приводу розчаруватися в ньому за ці 20 років

Сподіваюсь, що спілкування було про припинення вогню в Україні та геноциду українського населення, а інакше, як і про що ви говорили за кордоном, нам відверто байдуже тут в Україні!

