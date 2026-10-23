Наталія Могилевська на "Голосі" зробила відверте зізнання про своїх доньок та як знайшла їх

Наталія Могилевська / © пресслужба каналу "1+1"

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Прем’єра улюбленого народного вокального шоу «Голосу країни-14» відбудеться вже 25 жовтня о 21:00 на телеканалі "1+1 Україна". Проєкт повертається після трирічної перерви, щоб відкрити нові імена та знайти голос нашого часу.

Під час сліпих прослуховувань «Голосу країни-14» музика стала приводом не лише для професійних розборів учасників, а й для щирої розмови між тренерами. Тіна Кароль і Наталія Могилевська заговорили про материнство, його вплив на жінку та особисті трансформації. Так, зокрема, Наталія Могилевська відверто розповіла про свій тривалий шлях та зміни, які відбулися в її житті.

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Тіна Кароль звернулася до колеги, відзначивши, наскільки вона стала іншою за останній час: «Тебе дуже розкрило материнство. Це так тебе доповнило! З’явилася навіть дівоча м’якість».

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Наталія Могилевська / © пресслужба каналу "1+1"

У відповідь Наталія Могилевська поділилася особистою історією. Співачка розповіла, що тривалий час її головним пріоритетом була кар’єра, а період самотності допоміг їй переосмислити власне життя та зрозуміти, якою жінкою вона хоче бути.

«Я 10 років була самотньою. І цей час потрібен був, щоб зрозуміти, чи можу я взагалі бути дружиною, подругою для свого чоловіка. Бо кар’єра дуже довго була на першому місці. Я себе змінювала. І саме коли змінилася я… Бо, як кажуть: готова мама — знайде тебе дитина. Мої діти самі мене знайшли. Та сама, що Господь тобі зберіг. Я так написала, коли побачила своїх дітей», — відверто розповіла Наталія Могилевська.

Тіна Кароль підтримала колегу та наголосила на важливості її рішення знайти в собі сміливість і удочерити двох дівчат під час війни: «Ти пригорнула дітей до себе і взяла цю відповідальність. Це велика душа».

Тіна Кароль, Наталія Могилевська та MONATIK / © пресслужба каналу "1+1"

До розмови долучився й MONATIK, який запропонував віддати шану всім українським матерям: «Давайте всім мамам України поплескаємо. Низький вам уклін».

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В першому випуску «Голосу країни» на сліпих прослуховувань ви побачите реставратора української пісні зі Львова, який запропонує Тіні Кароль разом відроджувати забуті українські хіти; зубна лікарка з династії стоматологів, яка нарешті насмілилась втілити свою мрію і заспівати на великій сцені; 17-річна учасниця, яка повернулася в дорослий «Голос країни» після участі в «Голос. Діти»; вірменка, яка переїхала до Львова і вивчила українську мову за пів року, а на сцені проєкту змусила Наталю Могилевську заспівати вірменською; син священика з Мукачева, який називає себе в музиці універсалом та який працює весільним ведучим.

MONATIK, Наталія Могилевська, Тіна Кароль та Артем Пивоваров / © пресслужба каналу "1+1"

Новий сезон «Голосу країни» — це більше, ніж просто сцена для нових голосів, а й люди, їхні історії та музика, яка об’єднує, допомагає проживати складний досвід і знаходити внутрішню опору. А також підтримувати інших. Цього сезону проєкт шукатиме не лише голос нашого часу, але й має соціальну місію. «Голос країни» об’єднав зусилля з БФ «Півник», щоб допомогти українським захисникам, які втратили слух через вибухові травми, пройти слуховідновлювальні операції. Долучитися до збору можна вже зараз.

Тренери «Голосу країни-14»: Тіна Кароль, Наталія Могилевська, MONATIK та Артем Пивоваров. Ведучі сезону — Юрій Горбунов і Катерина Осадча. Ведуча бекстейджу — Наталі Солонік.

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