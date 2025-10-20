Наталія Могилевська нажахала небезпечною ситуацією під час знімань: "Викликали швидку"

Наталія Могилевська / © instagram.com/nataliya_mogilevskaya

Українська співачка Наталія Могилевська пережила небезпечну ситуацію під час роботи.

У своєму Instagram артистка поділилася кадрами, на яких видно, як під час роботи над новою піснею на неї раптово падає важка технічна конструкція — комунікатор. Пристрій зачепив співачці голову та плече.

"Знімання нового пісні для вас. Впав рояль. Викликали швидку… Жоден рояль не постраждав! До речі, це не рояль, а комунікатор, але я знаю, що все одно всі будуть говорити "рояль", — пожартувала Могилевська під дописом.

На Наталію Могилевську впала техніка під час знімань / © instagram.com/nataliya_mogilevskaya

Зірка додала, що після інциденту справді злякалася, але, на щастя, обійшлося без серйозних травм. У коментарях прихильники засипали співачку словами підтримки, зазначаючи, що головне — її безпека. Водночас фани підкреслили, що навіть у надзвичайних ситуаціях виконавиця зберігає свою артистичність та не припиняє тішити юзерів новим контентом.

Ви навіть лякаєтеся артистично!

Навіть коли "впав рояль" — відчувається, що все заради мистецтва, емоцій та глядача

Наталія Могилевська, як завжди, перевершила саму себе

Нагадаємо, нещодавно співачка Джамала травмувалася під час одного з виступів. Артистка показалася в клініці та детальніше розповіла, що з нею сталося.