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Наталія Могилевська після схуднення на 15 кіло посвітила стрункою фігурою на тлі моря в Одесі
Наталія Могилевська раніше хизувалася ефектним схудненням. Нині ж артистка продемонструвала, який вигляд має її фігура в купальнику.
Українська співачка Наталія Могилевська після приголомшливого схуднення на 15 кілограмів посвітила стрункою фігурою в купальнику.
Знаменитість наразі перебуває на відпочинку в Одесі. Там співачка насолоджується плаванням в Чорному морі. Звичайно ж, до літнього сезону артистка підготувалася. Виконавиця придбала безліч купальників: і суцільних, і роздільних, і бікіні. Нині ж співачка залюбки їх одягає на пляж. У своєму Instagram схудла Наталія Могилевська похизувалася різними купальниками, в яких засвітила неабияк струнку фігуру. Виконавиця зізнається, що після того, як позбулася 15 кілограмів, почувається яскраво та чудово.
"Як змінюється настрій в людини, коли вона худне? Хочеться жити! Почуваюся яскраво та прекрасно", - зазначила виконавиця.
У коментарях підписники Наталії Могилевської просто засипали її компліментами. Користувачі ділилися, що виконавиця має просто неймовірний вигляд, а купальники неабияк їй личать.
Нагадаємо, нещодавно Наталія Могилевська показувала, який вигляд мав її батько в молодості. Співачка просто приголомшила їхньою схожістю.