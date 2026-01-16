ТСН у соціальних мережах

Наталія Могилевська пофарбувала волосся старшої доньки в яскравий колір і похвалилась результатом

Молодша донечка артистки теж не залишилась без змін.

Валерія Сулима
Наталія Могилевська зі старшою донькою

Наталія Могилевська зі старшою донькою / © instagram.com/nataliya_mogilevskaya

Українська співачка Наталія Могилевська пофарбувала волосся старшої доньки в яскравий колір і похвалилась результатом.

Виконавиця говорить, що дозволяє Мішель експериментувати з зачісками. Тож, коли дівчинка захотіла яскравих фарб, то артистка дала згоду. Отже, волосся доньки співачки пофарбували. Мішель обрала блакитний колір. Наталія Могилевська у своєму Instagram показала процес. Спочатку Мішель висвітлили половину волосся, а далі ту частину пофарбували в блакитний колір. Щоправда, це було ще наприкінці літа 2025 року. Наразі дівчинка вже зістригла пофарбоване волосся.

Старша донька Наталії Могилевської / © instagram.com/nataliya_mogilevskaya

Старша донька Наталії Могилевської / © instagram.com/nataliya_mogilevskaya

"Я, як мама, дуже шкодую за її довгим і красивим волоссям, бо воно дійсно просто прекрасне. Але я їй сказала, що до 16 років я дозволяю робити все, що хочеш: фарбуйся в будь-який колір, можеш стригти. Після 16 вона буде його відрощувати. Я саме після 16 почала робити всі ці експерименти, бо мені батьки забороняли. Я повністю знищила своє волосся, тому нехай експериментує, коли вона маленька. Не сварить мене будь-ласка, у кожної мами своя тактика, як зберегти волосся доньці", - говорить співачка.

До речі, без змін не залишилась і молодша донька артистки. Наталія Могилевська наразі перебуває на відпочинку на острові Тенерифе. А там часто місцеві пропонують перукарські послуги, аби заплести популярні косички. Так от, і в маленької Соні тепер яскрава зачіска. Мішель, до речі, теж заплели косички.

Молодша донька Наталії Могилевської / © instagram.com/nataliya_mogilevskaya

Молодша донька Наталії Могилевської / © instagram.com/nataliya_mogilevskaya

"Дівчата обрали косички з канікалоном – їм сподобалось, і це головне", - ділиться артистка.

Старшій доньці Наталії Могилевської заплітають косички / © instagram.com/nataliya_mogilevskaya

Старшій доньці Наталії Могилевської заплітають косички / © instagram.com/nataliya_mogilevskaya

Сама Наталія Могилевська теж потішила себе процедурами краси. Співачка пофарбувала волосся. Допомогла артистці в цьому подруга, яка прилетіла до неї на Тенерифе.

"Для мене цей день ще й про зустріч із близькою подругою, з якою давно не бачились. Вона прилетіла навмисне зробити фарбування мені, погрітися на Сонечку і ледь встигла на літак", - говорить співачка.

Наталія Могилевська з подругою / © instagram.com/nataliya_mogilevskaya

Наталія Могилевська з подругою / © instagram.com/nataliya_mogilevskaya

Нагадаємо, наразі Наталія Могилевська разом із чоловіком та доньками насолоджується відпусткою на Тенерифе. Раніше артистка вже показувала, як минає її відпочинок біля океану.

