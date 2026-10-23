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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Гламур
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Наталія Могилевська показала доньку-першокласницю і похизувалась її успіхами в школі

Цьогоріч молодша донечка артистки пішла до першого класу. Маленька Софія досягає успіхів у навчанні.

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Фото автора: Валерія Сулима Валерія Сулима
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Наталія Могилевська з молодшою донькою

Наталія Могилевська з молодшою донькою / © instagram.com/nataliya_mogilevskaya

Українська співачка та тренерка «Голосу країни-14» Наталія Могилевська показала молодшу донечку-першокласницю.

Цьогоріч 6-річна Софійка пішла до школи. Донечка виконавиці провчилась вже майже два місяці і досягла значних успіхів. Як в Instagram-stories ділиться Наталія Могилевська, Соню неабияк хвалять вчителі.

Сама ж співачка говорить, що відправляла Соню до першого класу підготовленою. Так, дівчинка відвідувала дошкільний заклад. Особливої уваги артистка приділяла читанню. Тож, у першому класі Соня чудово читає.

Молодша донька Наталії Могилевської / © instagram.com/nataliya_mogilevskaya

Молодша донька Наталії Могилевської / © instagram.com/nataliya_mogilevskaya

«Цього року Соня пішла до першого класу. Знаєте, що було найприємніше? Як її хвалять вчителі за те, як вона дуже класно підготовлена. Ми навчались у школі перш за все читанню! Читання сьогодні з тими вимогами та обсягами — дуже важливе», — поділилась артистка.

Нагадаємо, Наталія Могилевська стала тренеркою 14-го сезону шоу «Голос країни». На «сліпих прослуховуваннях» артистка заговорила про материнство. Знаменитість зробила відверте зізнання про доньок, а також поділилась зворушливою історією, як знайшла їх.

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