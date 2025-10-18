Наталія Могилевська показала доньку та замилувала кадрами з нею на розкішному відпочинку

Наталія Могилевська на розкішному відпочинку з донькою Сонею / © instagram.com/nataliya_mogilevskaya

Українська співачка Наталія Могилевська поділилася, як з 5-річною донькою Сонею провела дозвілля у вихідний день.

На кадрах з Instagram зірки видно, як вона з донечкою приїхали у розкішний комплекс. Так, дівчата відпочили й набралися сил перед серйозним етапом у житті виконавиці — масштабне відновлення музичної діяльності. В публікації видно, як маленька Софійка насолоджується компанією своєї зіркової мами, а знаменитість свою чергу підписала допис та зазначила, що вихідний з близькою людиною — найкращий формат відпочинку для неї.

"Що може бути кращим за вихідний з донечкою? Нічого. Перевели с Сонею дух, аби набратись сил для підготовки до туру та концертів", — ніжно написала Могилевська під кадрами.

Донька Наталії Могилевської, Софійка / © instagram.com/nataliya_mogilevskaya

Наталія Могилевська та її донька Соня / © instagram.com/nataliya_mogilevskaya

У коментарях фани почали активно підтримувати кумирку та бажати гарного відпочинку у колі сім’ї. Шанувальники були в захваті від теплої публікації зірки, тому всіляко виказували співачці свої захват та прихильність.

Басейн, вода, плавання, загартування… Це і є здоров’я! Наталю, це так здорово, що Ви обрали такий напрямок з Софійкою! Підтримую! Браво!

Наталіє, ви найкраща! Ви завжди чудова… Щастя, здоров’я та любові вам бажаю! Залишайтеся такою завжди

Я — гарна мама, але ваша енергія, щасливі посмішки донечок стимулюють мене бути ще кращою! Щасливим дітям — щасливих мам…

