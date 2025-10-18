ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Гламур
Кількість переглядів
358
Час на прочитання
2 хв

Наталія Могилевська показала доньку та замилувала кадрами з нею на розкішному відпочинку

Артистка продемонструвала ніжні та теплі кадри з маленькою Софійкою.

Автор публікації
Фото автора: Злата Ковтун Злата Ковтун
Наталія Могилевська на розкішному відпочинку з донькою Сонею

Наталія Могилевська на розкішному відпочинку з донькою Сонею / © instagram.com/nataliya_mogilevskaya

Українська співачка Наталія Могилевська поділилася, як з 5-річною донькою Сонею провела дозвілля у вихідний день.

На кадрах з Instagram зірки видно, як вона з донечкою приїхали у розкішний комплекс. Так, дівчата відпочили й набралися сил перед серйозним етапом у житті виконавиці — масштабне відновлення музичної діяльності. В публікації видно, як маленька Софійка насолоджується компанією своєї зіркової мами, а знаменитість свою чергу підписала допис та зазначила, що вихідний з близькою людиною — найкращий формат відпочинку для неї.

"Що може бути кращим за вихідний з донечкою? Нічого. Перевели с Сонею дух, аби набратись сил для підготовки до туру та концертів", — ніжно написала Могилевська під кадрами.

Донька Наталії Могилевської, Софійка / © instagram.com/nataliya_mogilevskaya

Донька Наталії Могилевської, Софійка / © instagram.com/nataliya_mogilevskaya

Наталія Могилевська та її донька Соня / © instagram.com/nataliya_mogilevskaya

Наталія Могилевська та її донька Соня / © instagram.com/nataliya_mogilevskaya

У коментарях фани почали активно підтримувати кумирку та бажати гарного відпочинку у колі сім’ї. Шанувальники були в захваті від теплої публікації зірки, тому всіляко виказували співачці свої захват та прихильність.

  • Басейн, вода, плавання, загартування… Це і є здоров’я! Наталю, це так здорово, що Ви обрали такий напрямок з Софійкою! Підтримую! Браво!

  • Наталіє, ви найкраща! Ви завжди чудова… Щастя, здоров’я та любові вам бажаю! Залишайтеся такою завжди

  • Я — гарна мама, але ваша енергія, щасливі посмішки донечок стимулюють мене бути ще кращою! Щасливим дітям — щасливих мам…

Нагадаємо, нещодавно Наталія Могилевська зі сльозами на очах показала особливий подарунок від Ніни Матвієнко, який співачка зробила їй напередодні своєї смерті. Артистка зізналася, що зберігає цю річ на домашньому вівтарі.

Дата публікації
Кількість переглядів
358
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie