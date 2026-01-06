- Дата публікації
Наталія Могилевська показала, як 5-річна донька робить їй зачіску: "Не треба відрізати волосся?"
Маленька Соня поекспериментувала з маминим волоссям.
Українська співачка Наталія Могилевська на милих кадрах показала, як 5-річна донечка робила їй зачіску.
Виконавиця дозволяє Соні експериментувати з її волоссям. А тим часом дівчинка залюбки користується цією нагодою. В Instagram-stories артистка показала, як донечка робила їй оригінальну зачіску. Зокрема, Соня заплела своєрідну косичку з купою гумок.
Щоправда, Наталія Могилевська все ж таки трішки непокоїлась. Співачка цікавилась в доньки, чи зможе вона потім зняти всі ті гумки та чи не доведеться нічого зрізати. Та Соня заспокоїла маму і запевнила, що допоможе розплести волосся.
"Соня, що ти там? Зачіску мені зробила? Мені сподобається? Можна йти до дзеркала дивитись? Сонічка, ти потім допоможеш мені це все зняти? Не треба буде відрізати волосся?" – говорила до доньки артистка.
