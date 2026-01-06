ТСН у соціальних мережах

Гламур
694
1 хв

Наталія Могилевська показала, як 5-річна донька робить їй зачіску: "Не треба відрізати волосся?"

Маленька Соня поекспериментувала з маминим волоссям.

Валерія Сулима
Наталія Могилевська з молодшою донькою

Наталія Могилевська з молодшою донькою / © instagram.com/nataliya_mogilevskaya

Українська співачка Наталія Могилевська на милих кадрах показала, як 5-річна донечка робила їй зачіску.

Виконавиця дозволяє Соні експериментувати з її волоссям. А тим часом дівчинка залюбки користується цією нагодою. В Instagram-stories артистка показала, як донечка робила їй оригінальну зачіску. Зокрема, Соня заплела своєрідну косичку з купою гумок.

Наталія Могилевська з донькою / © instagram.com/nataliya_mogilevskaya

Наталія Могилевська з донькою / © instagram.com/nataliya_mogilevskaya

Щоправда, Наталія Могилевська все ж таки трішки непокоїлась. Співачка цікавилась в доньки, чи зможе вона потім зняти всі ті гумки та чи не доведеться нічого зрізати. Та Соня заспокоїла маму і запевнила, що допоможе розплести волосся.

"Соня, що ти там? Зачіску мені зробила? Мені сподобається? Можна йти до дзеркала дивитись? Сонічка, ти потім допоможеш мені це все зняти? Не треба буде відрізати волосся?" – говорила до доньки артистка.

Наталія Могилевська з донькою / © instagram.com/nataliya_mogilevskaya

Наталія Могилевська з донькою / © instagram.com/nataliya_mogilevskaya

Нагадаємо, нещодавно режисер Алан Бадоєв вперше за тривалий час зустрівся з донькою. Кліпмейкер на свіжих фото показав, який зараз вигляд має 20-річна Лоліта.

