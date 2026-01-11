- Дата публікації
Наталія Могилевська показала, як із чоловіком та доньками насолоджується відпочинком біля океану
Артистка разом із родиною вирушила на острів Тенерифе.
Українська співачка Наталія Могилевська показала, як із чоловіком та доньками насолоджується відпочинком біля океану.
Поки інші знаменитості проводять відпустку на заході України, виконавиця разом із родиною вирушила до теплих країв. Артистка вирішила провести зимовий відпочинок на острові Тенерифе та показати донечками Атлантичний океан.
У своєму Instagram Наталія Могилевська вже ділиться кадрами з відпустки. Співачка говорить, що першого ж ранку біля океану вони вирушили на пошуки пляжу. Натомість сімейство натрапило на дитячий майданчик, повз якого не минула маленька Софійка.
Також Наталія Могилевська говорить, що пляж вони таки знайшли, але з камінням. Проте це не завадило донькам артистки поніжитися в водичці Атлантичного океану.
Нагадаємо, нещодавно Наталія Могилевська повідомила, що разом із доньками та чоловіком вирушила на відпочинок за кордоном. Артистка показувала, як в аеропорту розпочиналась їхня подорож.