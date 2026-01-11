ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Гламур
Кількість переглядів
1284
Час на прочитання
1 хв

Наталія Могилевська показала, як із чоловіком та доньками насолоджується відпочинком біля океану

Артистка разом із родиною вирушила на острів Тенерифе.

Автор публікації
Фото автора: Валерія Сулима Валерія Сулима
Наталія Могилевська з доньками

Наталія Могилевська з доньками / © instagram.com/nataliya_mogilevskaya

Українська співачка Наталія Могилевська показала, як із чоловіком та доньками насолоджується відпочинком біля океану.

Поки інші знаменитості проводять відпустку на заході України, виконавиця разом із родиною вирушила до теплих країв. Артистка вирішила провести зимовий відпочинок на острові Тенерифе та показати донечками Атлантичний океан.

Наталія Могилевська з доньками / © instagram.com/nataliya_mogilevskaya

Наталія Могилевська з доньками / © instagram.com/nataliya_mogilevskaya

У своєму Instagram Наталія Могилевська вже ділиться кадрами з відпустки. Співачка говорить, що першого ж ранку біля океану вони вирушили на пошуки пляжу. Натомість сімейство натрапило на дитячий майданчик, повз якого не минула маленька Софійка.

Молодша донька Наталії Могилевської / © instagram.com/nataliya_mogilevskaya

Молодша донька Наталії Могилевської / © instagram.com/nataliya_mogilevskaya

Також Наталія Могилевська говорить, що пляж вони таки знайшли, але з камінням. Проте це не завадило донькам артистки поніжитися в водичці Атлантичного океану.

Доньки Наталії Могилевської / © instagram.com/nataliya_mogilevskaya

Доньки Наталії Могилевської / © instagram.com/nataliya_mogilevskaya

Нагадаємо, нещодавно Наталія Могилевська повідомила, що разом із доньками та чоловіком вирушила на відпочинок за кордоном. Артистка показувала, як в аеропорту розпочиналась їхня подорож.

Дата публікації
Кількість переглядів
1284
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie