Гламур
434
1 хв

Наталія Могилевська показала, як з розмахом святкування 6-річчя донечки і що їй подарувала

Артистка влаштувала для Соні сюрприз, і такого дня народження в неї ще не було.

Фото автора: Валерія Сулима Валерія Сулима
Наталія Могилевська з молодшою донькою / © instagram.com/nataliya_mogilevskaya

Українська співачка Наталія Могилевська показала, як із розмахом відсвяткувала 6-річчя молодшої доньки.

Днями у Соні був день народження. А це ж артистка в Instagram показала, як минуло свято. На донечку артистки чекало чимало сюрпризів. Зокрема, Наталія Могилевська завчасно підготувалась. Виконавиця тематично прикрасила будинок, зібрала рідних за святковим столом. Соня отримала свої подарунки, і з того, що помітно на відео, це були квіти та портфель з єдинорогом.

Та на цьому сюрпризи не закінчились. Наталія Могилевська влаштувала для Соні таке святкування, якого в неї ще не було. Артистка орендувала ігрові кімнати, куди її донечка запросила своїх друзів.

Дітлахи весело проводили час. Зокрема, їх розважали аніматори, які були одягнені в костюми Стіча та Ангел із мультика "Ліло і Стіч". Вони грали в різноманітні ігри, стрибали на батутах, танцювали, а ще брали участь у майстер-класі з приготування піци.

"У Соні день народження - 6 років! Як всі мами, мрію для своїх дітей найкраще… Мені здається, що я відсвяткувала всі свої недосвятковані дитячі дні народження, бо то було в зовсім інші часи", - ділиться артистка.

Нагадаємо, нещодавно Наталія Могилевська на архівних фото показувала себе в молодості. Артистка продемонструвала, як із часом змінилась.

