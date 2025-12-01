Наталія Могилевська показала коханого та похизувалась їхнім відпочинком удвох у казковому місці

Наталія Могилевська / © instagram.com/nataliya_mogilevskaya

Українська співачка Наталія Могилевська показала свого коханого Валентина, з яким по-особливому проводила час.

Виконавиця наразі активно дає концерти. Та в насиченому гастрольному графіку в артистки з'явилось віконце для відпочинку. Провести цей день знаменитість вирішила з коханим Валентином. Парочка відпочивала від насичених робочих буднів у казковому місці, а саме серед гір та лісів Карпат.

Наталія Могилевська та Валентин насолоджувались неймовірними краєвидами, плавали в басейні просто неба, де підігрівається вода, і, звичайно ж, смачно їли. Парочка готувала страви на подвір'ї. Вони смажили м'ясо та овочі.

Співачка провела цей день із коханим лише удвох. Виконавиця відверто зізнається, що такий відпочинок був одним із найкращих. Також вона звернулась до обранця та подякувала йому за любов та той спокій, який він їй дарує.

"Удвох із коханим! Навколо гори і ні душі. Це був найпрекрасніший день відпочинку між концертами. Дякую тобі, любий, за спокій, захист і найсмачніший обід у світі!" – поділилась артистка.

