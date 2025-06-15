Наталія Могилевська показала рідкісне фото батька і приголомшила їхньою схожістю

Наталія Могилевська / © instagram.com/nataliya_mogilevskaya

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Українська співачка Наталія Могилевська показала рідкісне фото свого тата Олексія Могили.

Знімком рідної людини виконавиця поділилася з нагоди Дня батька, який цьогоріч припадає саме на 15 червня. Артистка поділилася, що неабияк вдячна татові за те, що він був для неї прикладом сили, сміливості, шляхетності, гумору й мудрості. Наталія Могилевська наголосила, що вона відчуває до батька безмежну повагу і він назавжди залишиться в її серці.

"Дякую тобі, тату, за живий приклад сили, сміливості, шляхетності, гумору й неймовірної, тонкої, глибокої мудрості. Знайомтеся – мій батько, Олексій Олексійович, з родини пілотів, священників та лінгвістів. Дякую тобі за силу нашого роду, тату. Ти в моєму серці завжди, як і моя безмежна повага і вдячність тобі", - написала виконавиця.

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Батько Наталії Могилевської / © instagram.com/nataliya_mogilevskaya

Тим часом прихильники артистки звернули увагу, що Наталія Могилевська неабияк схожа на батька. Також фани відзначили, що тато співачки – справжній красень, який мав такий вигляд, немов би він голлівудський актор.

Зазначимо, батька Наталії Могилевської не стало, коли їй було 19 років. Рідна людина артистки загинула в ДТП.

Нагадаємо, нещодавно актор Тарас Цимбалюк ділився рідкісним фото з татом. Артист теж неабияк здивував їхньою схожістю.