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Наталія Могилевська показала рідкісне фото батька і приголомшила їхньою схожістю
Наталія Могилевська поділилася спогадати про батька. Тим часом прихильники артистки були здивовані їхньою схожістю.
Українська співачка Наталія Могилевська показала рідкісне фото свого тата Олексія Могили.
Знімком рідної людини виконавиця поділилася з нагоди Дня батька, який цьогоріч припадає саме на 15 червня. Артистка поділилася, що неабияк вдячна татові за те, що він був для неї прикладом сили, сміливості, шляхетності, гумору й мудрості. Наталія Могилевська наголосила, що вона відчуває до батька безмежну повагу і він назавжди залишиться в її серці.
"Дякую тобі, тату, за живий приклад сили, сміливості, шляхетності, гумору й неймовірної, тонкої, глибокої мудрості. Знайомтеся – мій батько, Олексій Олексійович, з родини пілотів, священників та лінгвістів. Дякую тобі за силу нашого роду, тату. Ти в моєму серці завжди, як і моя безмежна повага і вдячність тобі", - написала виконавиця.
Тим часом прихильники артистки звернули увагу, що Наталія Могилевська неабияк схожа на батька. Також фани відзначили, що тато співачки – справжній красень, який мав такий вигляд, немов би він голлівудський актор.
Зазначимо, батька Наталії Могилевської не стало, коли їй було 19 років. Рідна людина артистки загинула в ДТП.
Нагадаємо, нещодавно актор Тарас Цимбалюк ділився рідкісним фото з татом. Артист теж неабияк здивував їхньою схожістю.