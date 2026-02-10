- Дата публікації
Наталія Могилевська показалась без макіяжу і похизувалась відпочинком без дітей та чоловіка
Артистка насолоджувалась часом із собою.
Українська співачка Наталія Могилевська похизувалась своїм відпочинком без дітей та чоловіка.
Знаменитість в Instagram-stories говорить, що раз на три місяці обирає день, який проводить на самоті. Артистка влаштовує собі мініретрит. Цього разу виконавиця обрала собі затишну місцину під Києвом, де довкола все засипано снігом і видніється ліс. Наталія Могилевська вже показала краєвиди, які їй відкривались. На кадрах співачка постала без макіяжу.
"Раз на три місяці я роблю собі мініретрит на самоті. Цього разу я була в тиші неподалік від Києва. Усамітнилась у будиночку серед лісу, без інших людей та зайвої метушні", - зізналась артистка.
Наталія Могилевська на відпочинку насолоджувалась неймовірними краєвидами, тишею, а також не забувала й про релакс. На завершення ретриту артистка поніжилась в чані.
"Йду шукати чан. Швиденько парюсь і вирушаю додому. Треба повертатися до роботи", - поділилась знаменитість.
Нагадаємо, нещодавно Наталія Могилевська зізналась, що схудла на 25 кг без інтенсивних тренувань. Артистка вже розкрила свою особливу методику.